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Acil serviste dehşet anları! Sedyede kurşun yağmuru

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kavgada bıçakla yaralanan 1 kişinin hastaneye getirilmesiyle iki grup arasında, acil servis önünde kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

19 Ocak 2018 Cuma 15:01
Acil serviste dehşet anları! Sedyede kurşun yağmuru

Düzce Kaynaşlı'da’ eğlence mekânı işleten bir grup ile başka bir grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada M.D. bıçakla yaralandı. Yaralı M.D., sağlık ekibi tarafından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine getirildi. Bu sırada, karşı grup, araçlarla hastane önüne gelip, bıçakla yaralanan kişiye tabancalarla ateş etmeye başladı. M.D.'nin yakınları da gruba tabancalarla ateş açarak karşılık verdi. Silahlı kavgada U.T., A.B., Ö.T. ve M.B. yaralandı.

Bıçaklanan M.D. ise kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. M.D.'nin yakını A.A. da üzerinden otomobille geçilmesi sonucu yaralandı. Yaralanan 6 kişi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı kavgaya karışanlarla ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili gözaltıların olduğu belirtilirken, ağır yaralanan 2 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kavga sırasında, saldırganların silahlarından çıkan mermiler, Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisinde bulunan hastane polisi kulübesine ve acil servisin camlarına isabet etti. Hastane çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 15:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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