Acil servislerdeki yoğunluk kameralarla tespit edilecek

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Down Sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini, Bakanlık Sıhhiye Yerleşkesi'ndeki makamında kabulü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hastanelerin acil servislerine ilişkin yeni uygulamaya dair haberlerin hatırlatılması üzerine Demircan, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Demircan, çalışmaların tamamlanmasının ardından bunun tanıtımının yapılarak kamuoyuna duyurulacağını anlatarak, şu anda çok detaylı bilgi vermeyeceğini dile getirdi.

"Aciller sağlık hizmetinin en önemli vitrini"

Acil servislerin, sağlık hizmetinde en önemli alanlardan biri olduğuna dikkati çeken Demircan, şunları kaydetti:

"Aciller, bizim için sağlık hizmetinin en önemli vitrini. İnsanımızın da orada rahat ve uygun bir şekilde hizmet alması lazım. Hizmeti verenlerin de büyük yoğunluk ve baskı altında kalmaması lazım.

Biz, acillerde giderek artan bir yoğunluk gelişiyorsa bundan ilgili yerlerin haberdar olmasını istedik. Bu ilgili yerler de o hastanenin başhekimi, o ilin sağlık müdürü ve valisi, Bakanlığın üst düzey yönetim kadrosu olarak genel müdürlerimiz, müsteşar yardımcılarımız, müsteşarımız ve Bakan olarak ben."

"Program şu anda deneme aşamasında"

Bu kapsamda bir program geliştirildiğini ifade eden Demircan, "Acillerin merkezi yeri olan girişi ve kayıt yerinde akıllı kameralarla yoğunlaşma bize haber verilecek. Program buna imkan verecek. Kameralar aracılığıyla acilde girişte hasta sirkülasyonu tam olarak görülecek. Yoğunlaşma başlıyorsa, program, başhekim, sağlık müdürü, vali ve bizleri uyaracak. Biz de gerekli tedbirleri alacağız. Başhekim arkadaşımız, acildeki sıkışıklığı ortadan kaldırmak için servislerden takviye yapacak, gerektiğinde komşu hastanelerden takviye yapılacak ya da komşu hastenelere hastalar sevk edilecek." diye konuştu.

Vatandaşların sağlık hizmetini alırken yoğunluktan dolayı bir sıkıntı yaşamasını istemediklerini, bunun için de bir çalışma başlattıklarını ifade eden Demircan, programın şu anda deneme aşamasında olduğunu söyledi. Demircan, "Şu anda 10-15 hastaneye ulaştık. Bu elbette yoğun çalışan hastanelerde olacak, tüm hastanelerde değil. Yoğunluğu artan hastaneleri, bu şekilde takibe alacağız." açıklamasında bulundu.