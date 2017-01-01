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Acil Servisler artık daha etkin olacak

Sağlık Bakanlığınca yürütülen Acil Servis Hemşireliği Sertifika Programı ile acil servislerde yaşanan aksaklıkların önüne geçilerek hastalara daha hızlı hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Acil Servisler artık daha etkin olacak
Eklenme: 01 Ocak 2017, 11:02
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Sağlık Bakanlığı tarafından ilki Erzurum'da düzenlenen sertifika programının ikincisi, Samsun'da gerçekleştiriliyor. 6 haftalık teorik ve uygulamalı eğitim programında hastanelerin acil servislerinde görevli hemşirelerin mesleklerinde uzmanlaşarak acil vakalara daha etkin müdahale etmeleri hedefleniyor.

Eğitim programında hemşirelere acil serviste karşılaşabilecekleri vakalara yapacakları tıbbi acil müdahale, tıbbi yenilikler ile hasta ve yakınlarıyla etkin iletişim yolları konularda bilgi aktarılıyor.

Kurs sonunda Batman, Bursa, Bitlis ve Kütahya gibi illerden gelen 20 kursiyere sertifika verilecek.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her branşın olduğu gibi acil hemşireliğinin de farklılıkları bulunduğunu söyledi.

Acil servisin, hekim ve hemşirelerin son derece aktif görev yapması gereken bir alan olduğunu vurgulayan Özkan, "Bir an önce tıbbi anlamda değerlendirme bekleyen hastalarla ilgilenen bir branş. Dolayısıyla hemşirelerimizin bu alanda gerek tıbbi gerekse sosyolojik ve toplumsal anlamda uzmanlaşması gerekiyor." dedi.

Kursta hastanın acil kapısından girmesinden itibaren tedavisinin yapılması, anlık takipler, hekimle iş birliği, hasta yakınına yaklaşım gibi pek çok konuda uzmanlar tarafından eğitim verildiğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Acil servis, hastaya çok hızlı müdahale edilmesi gereken, yapılan müdahalenin hastanın hayatına mal olabileceği çok özellikli bir bölüm. Dolayısıyla buradaki hemşirelerimizin etkin hale getirilmesi, mesleklerinde uzmanlaşmaları, oluşabilecek zaman kayıplarını önleyecektir. Bu, mesleki açıdan bir başarı olurken hasta için kaybedilecek zamanın engellenmesi anlamına gelecektir. Verilen eğitim gerek acilde müdahale yapılacak, gerekse buradan başka birime transfer edilecek hastanın işlemlerinin süratlenmesi ve etkin şekilde yapılması anlamına gelecek. Bu durum hasta-sağlık çalışanı ilişkisine de olumlu yansıyacaktır. Acil servisteki işleyiş, bu kurslar sayesinde hızlandırılmış olacaktır."

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Birimi Müdürü Emine Koyun ise kurs ile sağlık hizmetlerinin vatandaşa etkin biçimde sunulmasının amaçlandığını dile getirerek, hem hızlı hem etkin, hastaların ve çalışanların mutlu olduğu, çalışanların kendini daha çok yeterli hissettiği bir ortam hazırlamak istediklerinin altını çizdi.

Bursa Gemlik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan kursiyerlerden hemşire Raize Uslu da kurs sonunda mesleğinde uzmanlaşmak istediğini belirtti.

Kursun henüz başındayken öğrendikleri bilgilerin kendisine çok şey kattığına inandığını dile getiren Uslu, "Kursun başında olmamıza karşın bazı konulara bakışımın değiştiğini gördüm. Kurs sayesinde daha deneyimli hale geleceğimize inanıyorum. Acildeki işleyiş daha hızlı olacak. Hemşireler hem de daha deneyimli hem de pratik hale gelecek." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerden hemşire Bülent Ersoy da Türkiye'de son 15 yılda sağlık alanında önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayarak, "Bazı yerlerde göremediğimiz vakaları burada teorik ve uygulamada görme şansı bulduk. İleri iletişim teknikleri konusunda faydalı eğitimler aldık." dedi.

 
Etiketleracil servisler etkin olacaksağlık bakanlığı acil servis
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