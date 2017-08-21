Açıköğretim’den bir ilk daha..

Bu sayede ilk kez bir üniversite, e-Devlet üzerinden 3 milyona yakın öğrencisine öğrencilik hizmeti vermeye başlamış olacak. Ocak 2017’de protokolü imzalanan sistemin deneme süreci tamamlanarak hizmete başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kayıtlı öğrencilerin en çok ihtiyaç duydukları işlemler göz önüne alınarak hazırlanan bu sistemde yapılabilecekler arasında 'öğrenci kayıt bilgileri sorgulama, sınav giriş yeri sorgulama, sınav notu sorgulama ve not durum bilgileri sorgulama' yer alıyor.

"e-Devlet uygulamaları öğrencilerimiz için oldukça önemli"

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bu sistemle birlikte öğrencilerin bürolara gitmelerine gerek kalmadan birçok bilgiyi ve belgeyi elde edebilmesini sağlamış olacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel Güney, “Eğitim-öğretim faaliyetlerinin farklı boyutlarında, teknolojinin sunduğu olanaklar çerçevesinde yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda e-Devlet uygulamaları öğrencilerimiz için oldukça önemli. Yaptığımız çalışmalar ile öncelikle öğrencilerimize hızlı bilgi sunmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimize farklı kanallardan destek faaliyetleri yürütüyoruz. Öğrencilerimizin en sık ihtiyaç duyduğu bilgileri artık e-Devlet kapısından da sunabileceğiz. Projenin sonraki aşamasında bürolardan alınan belgeler, dijital belge doğrulamalı olarak e-Devlet kapısından sunulacak. E-Devlet projesi bu anlamda yükseköğretimde Anadolu Üniversitesinin farkını ortaya koyacaktır” dedi.