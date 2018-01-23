Açıköğretim öğrencileri merakla bekliyor!
Açıköğretim Fakültesi yani AÖF sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? sorusuna binlerce öğrenci yanıt arıyor.23 Ocak 2018 Salı 17:12
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde dönem sonu sınavı 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşmişti. Şimdi yüzlerce öğrenci Açıköğretim sınav sonuçlarını bekliyor. AÖF sonuçları bugün açıklanır mı? Ya da ne zaman açıklanır sorularına yanıt arıyorlar.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? BUGÜN AÇIKLANIR MI?
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu merak ediliyor. 13-14 Ocaktaki sınavdan sonda yaklaşık 15 gün içinde açıklanmaktadır. Sonuçları açıklandığında 'Öğrenci Girşi' sayfasından erişim sağlanabilmektedir. Sınav sonuçlarına sadece internet üzerinden ulaşılabilecek. Sınav sonuçları kesinlikle öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
AÖF sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise; sınav sonuçlarının açıklanma tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacağını önemle hatırlatalım.
Diğer bir önemli uyarı ise; sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.
AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı: Anadolu Üniversite tarafından 'AÖF sonuçları' ile ilgili herhangi bir duyuru yayınlanmadı.
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) SORU VE CEVAPLARI eKAMPÜS'TE
13-14 Ocak AÖF final sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Soru ve cevaplara ANADOLUM eKampüs sisteminden ulaşabilirsiniz.
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.
AÖF SINAVLARI NASIL YAPILMAKTADIR?
Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulur, 30'ar dakika sınav süresi verilir.
Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.
Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.
AÖF BÖLÜMLERİ
Ev İdaresi
Yerel Yönetimler
Dış Ticaret
Bankacılık Ve Sigortacılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
İlahiyat
Tarım
Bilgi Yönetimi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Laborant ve Veteriner Sağlık
Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi
Emlak ve Emlak Yönetimi
Marka İletişimi
Özel Güvenlik ve Koruma
Sosyal Hizmetler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İnsan Kaynakları Yönetimi
Adalet
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Lojistik
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Spor Yönetimi
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Eczane Hizmetleri
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Kimya Teknolojisi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Felsefe
Sosyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Aşçılık
Çocuk Gelişimi
Yaşlı Bakımı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sosyal Hizmet
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Yönetim Bilişim Sistemleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Web Tasarımı ve Kodlama
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Acil Durum ve Afet Yönetimi
İlahiyat (Arapça)