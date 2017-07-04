Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Açıklama valilikten geldi! Bir ilde daha sıcak hava izni

Diyarbakır Valiliği mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile ilgili bir dizi tedbir alındığını açıkladı.

04 Temmuz 2017 Salı 19:45
Açıklama valilikten geldi! Bir ilde daha sıcak hava izni

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden alınan son hava tahmin raporlarına göre, hava sıcaklığının 5 Temmuz 2017 Salı günü yükselmeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın 'Aşırı sıcaklarda alınması gereken önlemler genelgesi' ve Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulunun 4 Temmuz 2017 tarihli kararı gereğince, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamile kadınlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin- damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 5 Temmuz 2017 tarihinde idari izinli sayılmalarına karar vermiştir" denildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 19:45
  1. Diyarbakır
  2. sıcak izni
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATAK teröristlere böyle mermi yağdırıyor
    1. ATAK teröristlere böyle mermi yağdırıyor
    2. Clichy Başakşehir Spor Tesisleri'nde
    3. FETÖ'cü Mümtazer Türköne'ye komik ceza!
    4. Oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti
    5. Suudi Arabistan o noktaya operasyona..
    6. Suudi Arabistan'da polise saldırı
    7. Yunan botu, Türk Sahil Güvenliği'ni..
    8. DEAŞ Telafer'de 200 Türkmeni infaz..
    9. Almanya'da 14 bin PKK yandaşı var
    10. Yeni uygulama başladı! 2 günde 5 bin..
    11. Esed rejiminden 'çatışmasızlık..
    12. Rusya'dan Suriye'deki 'çatışmasızlık..
    13. Hollanda'dan İsrail'in güneş..
    14. Almanya'da yaşayan PKK'lıların sayısı..
    15. Nazarbayev'den Rusya ile Ukrayna’ya..
    16. İpek Yolu'na 8 trilyon dolarlık..
    17. Fransa'da kazanan Arnaud Demare!
    18. Rusya ve Özbekistan ortak askeri..
    19. Kameni'den 'Muhammed Ali' mesajı
    20. Çin devreye girmeye hazırlanıyor.....
    Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu!
    Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu!
    ROK, Alevilere yalakalık yapayım derken ölçüyü kaçırdı
    ROK, Alevilere yalakalık yapayım derken ölçüyü kaçırdı
    Ruhani'den Türkiye'ye suçlama: Tehlikeli
    Ruhani'den Türkiye'ye suçlama: Tehlikeli
    2. darbe girişimi! Terör örgütleri seferber oldu
    2. darbe girişimi! Terör örgütleri seferber oldu