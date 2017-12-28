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Açıklama geldi: Yılbaşından itibaren zam geliyor
1 Ocak tarihinden itibaren elektriğe yüzde 8.8 zam yapılacak.
28 Aralık 2017 Perşembe 16:12
Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 16:12
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elektriğe zam
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