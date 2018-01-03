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Açıklama geldi: Türkiye ile İran...

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Milli Takımı ile İran Milli Takımı'nın hazırlık maçı oynayacağını açıkladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 18:42
Açıklama geldi: Türkiye ile İran...

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye - İran mücadelesi en geç Mayıs ayının son haftasında oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"İran Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan görüşmeler neticesinde A Milli Takımlar arasında 2018 FIFA Dünya Kupası finalleri öncesi özel bir maç yapılması için prensip anlaşmasına varıldı. İki ülke en geç Mayıs ayının son haftasında karşılaşacak. Rusya'daki Dünya Kupası finallerinde B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek İran ile yapacağımız müsabakanın tarihi ve yeri ise daha sonra açıklanacak. A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar Türkiye, İran ile oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, hiç mağlup olmadı, attığı 12 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü. Ay-Yıldızlılar, İran ile son olarak 20 Ocak 1974'te deplasmanda karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı."

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 18:42
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. milli takım
  • unal erunal er1 sa önce
    Vay bee son maç oynanırken ben iki yasindaymisim, yuh bu hükümetlerede sporcularada en son 1974 yıl 2018 44 yıl bir komşuya gidilmezmi. Benim devletim gidecek İnşallah
  • DalmanDalman1 sa önce
    En son suriyeyle oynadiydik.iran yakında gumler.kendilerini bişey zannediyorlar aslında bişey değiller. Iran medeniyetiymiş yesinler medeniyetinizi.
  • saMafsaMaf1 sa önce
    Çok tratejik
  • Güney DoğuluGüney Doğulu2 sa önce
    Siyonist fitneye karşı İRAN - TÜRKİYE birdir. KATİL AMERİKA ORTADOĞUDAN DEFOL.
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