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Açıklama geldi! Otogaza 22 kuruş zam yapıldı

PÜİS açıklamasına göre otogazın litre satış fiyatına 22 kuruş zam yapıldı.

01 Ağustos 2017 Salı 17:03
Açıklama geldi! Otogaza 22 kuruş zam yapıldı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) otogazın litre satış fiyatına 2 Ağustos tarihinden itibaren 20 kuruş zam yapılmasının beklendiğini duyurmuştu. PÜİS’in en son açıklamasında otogazın litre satış fiyatına 22 kuruş zam yapıldığı bildirildi. Zammın ardından otogazın litre fiyatı İstanbul’da ortalama 2,74 liradan 2,96 liraya, Ankara ve İzmir’de 2,69 liradan 2,91 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 17:03
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. İzmir
  • milleti islamiyedenmilleti islamiyeden1 sa önce
    Lpg...petrol...gaz...bunlarda hala dışa bağımlıysak tam bağımsız olamayız...ama çok yakın gelecekte inşallah ...Allahın inayeti ile ülkemiz dünyanın süper güçleri arasında ilk 3 girecektir ümidindeyim...Rabbim bu necip milleti her daim korusun ve muhafaza eylesin. Amin
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