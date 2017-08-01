Açıklama geldi! Otogaza 22 kuruş zam yapıldı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) otogazın litre satış fiyatına 2 Ağustos tarihinden itibaren 20 kuruş zam yapılmasının beklendiğini duyurmuştu. PÜİS’in en son açıklamasında otogazın litre satış fiyatına 22 kuruş zam yapıldığı bildirildi. Zammın ardından otogazın litre fiyatı İstanbul’da ortalama 2,74 liradan 2,96 liraya, Ankara ve İzmir’de 2,69 liradan 2,91 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.