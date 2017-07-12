FED başkanı Yellen'in sunumu sonrası dolar düşüyor

Dün, güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle yükselişe geçerek, gün içinde 103.558,64 puanla tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Borsa İstanbul, bugün de rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bugün 103.185,72 puandan başlayan BIST 100, 104 bin 283 puanı görerek tarihi rekorunu tekrar yeniledi.



DOLAR/TL, YELLEN SONRASI 3,59'UN ALTINA GERİLEDİ

Dolarda ise ABD hazine tahvili faizlerinin Fed Guvernörü Lael Brainard'ın güvercin açıklamalarının ardından güne düşüşle başlayarak kayıplarının üçüncü gününe girdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlunun ortaya çıkan, Rusya'nın başkanlık kampanyasını desteklediği belirtilen mektuplar da doların düşüşünde etkili oldu.

Dolar, Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşma metninin yayınlanmasının ardından kayıplarını genişletti. Yellen, gelecek yıllarda ek kademeli faiz artışlarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek faiz artışlarında yavaş davranılacağı işaretlerini verdi. Bunun yanı sıra, Yellen, enflasyonun ekonomiye olan tepkisinin önemli bir belirsizlik olduğunu bildirdi. 3,5767 ile gün içi en düşük seviyesini gören USD/TL şu sıralar günlük bazda yaklaşık yüzde 1'lik düşüşle 3,5813'ten işlem görüyor.

YELLEN: GELECEK BİRKAÇ YILDA EK KADEMELİ FAİZ ARTIŞLARINA İHTİYAÇ VAR

Başkanı Janet Yellen'in saat 17:00'de ABD Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun metni yayımlandı. Yellen ekonominin gelecek birkaç yıl içinde büyümeye devam edeceğini, bu durumun bankanın faiz artışlarına izin vereceğini kaydetti. Sunumda "Gelecek birkaç yılda ek kademeli faiz artışlarına ihtiyaç var" ifadeleri yer aldı.

Fed'in enflasyon gelişmelerini yakın şekilde izlediği belirtilen sunumda enflasyonun ekonomiye tepkisinin 'kilit bir belirsizlik' olduğu, mali politikanın da diğer bir belirsizlik kaynağı olduğu da vurgulandı.

Fed'in bilanço azaltım planının büyük olasılıkla bu yıl uygulanacağını belirten Yellen "bilançonun aktif politika aracı olmasını beklemiyoruz" ifadesine yer verdi.

Fed Başkanı 17:00'deki sunumun ardından soruları cevaplayacak. Uzmanlar bu bölümdeki açıklamaların piyasalar için önemli olabileceğini belirtiyor