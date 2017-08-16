Açıklama geldi! 15 Temmuz'un ekonomiye zararı belli oldu

AK Parti Genel Merkezinde ekonomi muhabirleri ile bir araya gelen Cevdet Yılmaz, 2002-2016 yıllık ortalama büyüme oranının 5,7 olduğunu belirterek, "Küresel kriz sonrası döneme baktığımız zaman 2010-2016 ortalama büyüme değerimiz yüzde 6.7" dedi.



15 Temmuz'un etkisinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Cevdet Yılmaz, "Bu darbe girişimine rağmen Türkiye ekonomisi direnç gösterdi. 2016 yılı birinci çeyrekte 4,5 büyüme, ikinci çeyrekte 5,3, üçüncü çeyrekte yüzde 1,3 küçülme ve son çeyrekte yüzde 3,5 büyüme gösterdi ekonomimiz. Darbe girişimi başarılı olsaydı çökmüş bir ekonomiyle karşı karşıya kalacaktık. Ekonomimiz öldürücü bir darbe yiyecekti. Ekonomimiz belli hasarlar alsa da yoluna devam ediyor" diye konuştu.



"İstihdam dostu bir büyüme sağlamak durumundayız"



Bu yıl makro göstergelerin tamamında iyiye gidiş olduğunu kaydeden Cevdet Yılmaz, "2017 yılı ilk çeyrekte yüzde 5 gibi bir büyüme söz konusu. İkinci çeyrek 11 Eylül'de TÜİK tarafından yayınlanacak. İkinci çeyrekte de büyümenin yüksek seyredeceğini görüyoruz. 3'üncü çeyrekte muhtemelen en yüksek büyüme oranını göreceğiz. 2017 3'üncü çeyrekte en yüksek büyümeyi elde ettiğimiz bir yıl olacak. Türkiye ekonomisi 2017 yılında oldukça iyi bir performans gösteriyor. İstihdam dostu bir büyüme sağlamak durumundayız" şeklinde konuştu.



Enflasyonun tek haneye düştüğünü, yüzde 9,8 gibi bir rakama gerilediğini ifade eden Yılmaz, "Bundan sonraki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğini göreceğiz. Yıl sonu beklentisi tek haneli olarak bu yılı kapatmayı öngörüyoruz. Yıl içinde baz etkisinden dolayı dalgalanmalar olabilir" açıklamasında bulundu.



"Türkiye ikinci bir atılıma hazırlanma aşamasında"



Turizmde bu yılın iyi bir performans ile kapatılacağını söyleyen Yılmaz, turizmin döviz gelirleri ve istihdam açısından önemli bir sektör olduğunun da altını çizdi.



Türkiye’nin son 15 yılda önemli bir mesafe katettiğini belirten Yılmaz, "Ancak bu yetmez. Türkiye'nin yeni bir atılıma ihtiyacı var. Şu anda Türkiye ikinci bir atılıma hazırlanma aşamasında. Amacımız, Türkiye'yi yüksek gelir ligine çıkartmak. Bunun için her alanda çok daha nitelikli politikalar yapmamız gerekiyor. Şimdi ince işçilik dönemidir. Önümüzdeki dönemde sadece makro ekonomi ile ilgilenmeyeceğiz, bundan sonra mikro konularda daha fazla çalışacağız. Amacımız, yüksek ve kapsayıcı büyüme olacak. 2023 perspektifinde enflasyonu ve işsizliği yüzde 5'in altına çekmek durumundayız. Cari açık oluşturmadan yüksek büyümeyi sağlamak için çalışıyoruz. Bilgi tabanlı bir ekonomiyi sağlamalıyız" dedi.



15 Temmuz darbe girişiminin faturasını açıklayan Yılmaz, "Doğrudan ve dolaylı çok fazla etkisi var. İstihdamdan, turizme kadar birçok etki söz konusu. Büyüme oranımıza yaptığı etki olarak bakmak gerek. Darbe girişimi olmasaydı ekonomi yüzde 5 büyüme ile kapatabilirdi. 2 puan civarında büyümede kayıp oldu diyebiliriz ancak Türkiye bunu çok hızlı şekilde atlattı" açıklamasında bulundu.