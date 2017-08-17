Açıklama az önce Kandilli Rasathanesi’nden geldi… ‘Marmara’da 7’nin üzerinde bir deprem olacak’

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos depreminin 18. yıldönümünde basın toplantısı düzenledi.

Kandilli Rasathanesi'nde düzenlenen toplantıda Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Şafak, Bölgesel Depremler ve Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Ali Pınar katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, toplantıda yaptığı konuşmada "Bütün bilim insanları şunu kabul etmiş durumda; Marmara'da yakın gelecekte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı açık. Tarih veremiyoruz ama bu tek parçalı bir kırık olabilir, iki parçalı bir kırım olabilir Marmara'da bir deprem olacağı gerçeğini değiştirmez. Depremleri nerede ve yaklaşık ne büyüklükte olacağını biliyoruz ama hiçbir zaman maalesef bugünkü teknolojiyle zaman verme şansımız yok" dedi.