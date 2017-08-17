Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Açıklama az önce Kandilli Rasathanesi’nden geldi… ‘Marmara’da 7’nin üzerinde bir deprem olacak’

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. DR. Haluk Özener: " Marmara'da yakın bir gelecekte tarih veremiyoruz ama yedinin üzerinde bir deprem olacak"

17 Ağustos 2017 Perşembe 10:41
Açıklama az önce Kandilli Rasathanesi’nden geldi… ‘Marmara’da 7’nin üzerinde bir deprem olacak’

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos depreminin 18. yıldönümünde basın toplantısı düzenledi.

Kandilli Rasathanesi'nde düzenlenen toplantıda Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Şafak, Bölgesel Depremler ve Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Ali Pınar katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, toplantıda yaptığı konuşmada "Bütün bilim insanları şunu kabul etmiş durumda; Marmara'da yakın gelecekte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı açık. Tarih veremiyoruz ama bu tek parçalı bir kırık olabilir, iki parçalı bir kırım olabilir Marmara'da bir deprem olacağı gerçeğini değiştirmez. Depremleri nerede ve yaklaşık ne büyüklükte olacağını biliyoruz ama hiçbir zaman maalesef bugünkü teknolojiyle zaman verme şansımız yok" dedi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:41
  1. kandilli
  2. deprem
  3. uyarı
  4. Marmara
  5. Boğaziçi Üniversitesi
  • Gürhan Gürhan 56 dk önce
    Ülkeyi talan etmek isteyen yamyamlar o kadar çok ki Rabbim korusun gerçekten olduğunda söylemesi bile zor ülke biter bitirirler
  • ÇareÇare1 sa önce
    Istanbuldaki düşük gelirli vatandaşlaraDevletAnadolunun farklı yerlerinde iş ve mekan mülk olanağı sağlayarak teşvik yoluna gitmeli. Veya boşalan köylere iş istihdamı sağlanarak göç tersine çevrilmesi.
  • Deprem dedeDeprem dede2 sa önce
    ALLAH KORUSUN yarın bir gün deprem olursa çok fazla can kaybı olabilir. ALLAH KORUSUN. yabancı ajanlar yardım dernekleri adı altında ülkeye iyice yerleşirse yarın atması zor olur. çünkü adamlar der ki deprem oldu yardım ettik şimdi bizi atıyorsun. O yüzden kentsel dönüşüm mü yaparsınız başka bir şey mi yaparsınız iyice düşünün. Herkes kale gibi evlerde yaşamıyor ne yazık ki. AYRICA deprem anında toplanacak düz ve boş alan çok kısıtlı bu konuda ne yapacaksınız ?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İngiltere'den AB'ye Türkiye tepkisi!
  1. İngiltere'den AB'ye Türkiye tepkisi!
  2. "Keşke Irak'ta bir Atatürk çıksa da..
  3. Vaiz atamalarında yeni dönem
  4. FETÖ'cü yarbay tanınmamak için bakın..
  5. İki gündür telefonlar susmuyor! Yüzde..
  6. Otobüs biletleri şimdiden tükenmeye..
  7. Avukat oldu, lise yıllarında kendisini..
  8. Selçuk İnan ezeli rakibe gidiyor!
  9. Amerika'da genç kız bir ay sonra..
  10. AK Parti'den CHP'ye sert tepki!
  11. Otobüs biletlerinin yüzde 80'i satıldı
  12. 7 yaşındaki bir kız çocuğu başbakana..
  13. İzmir’de elektrik aboneliğini..
  14. FETÖ'cü yarbay Karacan Tanınmamak için..
  15. Siirt’te tek makineyle başladı,..
  16. Kanser kan testi ile belirlenecek
  17. Selçuk ezeli rakibe gidiyor!
  18. İstanbul gençlerin buluşma noktası..
  19. Merkel en sevdiği emojiyi açıkladı!
  20. Bakan Jülide Sarıeroğlu'na anlamlı..
Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü
Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü
Resmen duyuruldu! 'Volkan Şen...'
Resmen duyuruldu! 'Volkan Şen...'
Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?
ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?