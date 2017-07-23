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Açıkladılar! Manchester’in yıldızı Galatasaray’da…

Orta saha transferi için İngiltere çıkarması yapan Galatasaray'ın Manchester City'de forma giyen Fernando'yu bitirdiği iddia edildi. İngilizler bu transferi rakamlarına kadar açıkladı.

23 Temmuz 2017 Pazar 19:33
Açıkladılar! Manchester’in yıldızı Galatasaray’da…

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

Daily Star'ın haberine göre sarı-kırmızılılar oyuncunun bonservisi için Manchester City'e 8 milyon sterlin (36 milyon TL) ödeyecek. Haberin detayında Galatasaray'ın oyuncuya haftalık 80 bin sterlin vereceği ifade edilirken anlaşmanın 3+1 yıllık olacağı da gelen bilgiler arasında.

29 yaşındaki Fernando'nun Galatasaray'a gitmeye hazır olduğu kaydedilirken oyuncuyla Valencia ve Newcastle United'ın da ilgilendiği aktarıldı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 19:33
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