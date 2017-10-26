Açıkladılar: İsrail baskı uyguluyor

İsrail’de bulunan insan hakları örgütleri B’t Selem ve Kişisel Savunma Merkezi, İsrailli yetkililerin kasti ve keyfi olarak Filistinli çocukları gece saatlerinde gözaltına alıp kelepçelediği, fiziki baskı uyguladığı, avukatları ve yakınları olmadan uzun süre sorguladığını duyurdu. İnsan hakları örgütlerinin hazırladığı raporda, İsrail güvenlik güçlerinin gözaltına aldıkları çocuklara konuşmamaları halinde üzerine atılı olan suçları kabullenmiş olacaklarını söyledikleri belirtildi.

Raporda çocukların zor şartlarda günlerce ve haftalarca gözaltında tutulduklar soruşturmanın bitmesine rağmen salıverilmedikleri ve fiziki şiddete maruz bırakıldıkları kaydedildi. Raporda, çocukların bazen anlamadıkları dilde sorgulanıp üzerlerine atılı suçları itiraf etmeye zorlandıkları kaydedildi.

Raporda İsrail tarafından gözaltına alınan 60 Filistinli çocuğun maruz kaldığı gözaltı, sorgulama ve yaşlarına uygun olmayan şartlarda uygulama yapma, yemek ve içmekten men etme aileleriyle haberleşmelerinin engellenmesi durumların bulunduğu kaydedildi. Raporda İsrailli yetkililerin yaygın ve sistematik insan hakları ihlallerini resmi prosedürlere uygun gibi gösterip gizlemeye çalıştıkları bildirildi. Raporda İsrail’in Doğu Kudüs halkın kontrol altında tutmak için bu uygulamaları sürdürdüğü kaydedildi.

Rapordaki bir belgede, 15 yaşındaki A.A.’nın İsrail’in 1967 yılında işgal ettiği İseviye köyünde yaşadığı, 15 Temmuz 2016’da İsrail güvenlik güçlerinin eve yaptığı baskında gözaltına alındığı, güvenlik görevlileri A.A’yı kelepçeleyip bir araca bindirerek bir saatlik yolculuktan sonra götürdükleri ve sorgulama merkezi olarak kullandıkları bir yarım saat yeri yatırdıkları, üstüne atılı suçu itiraf etmeden yemek ve su verilmediği , tuvalet ihtiyacının karşılamasına izin verilmedi belirtildi.

Raporda, 2014 Ocak ayından Ağustos ayına kadar, 12 ila 17 yaş arasında bin 737 Filistinli çocuğun yüzde 70’in gözaltında tutulduğu bazı kısıtlamalar şartıyla salıverildikleri kaydedildi. Raporda yaşları 12 ila 13 olan çocukların yüzde 78’nin 24 saatten fazla gözaltına alındığı, yaşları 14-17 olan çocukların yüzde 72’sinin 48 saatten fazla gözaltında tutulduğu belirtildi.