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Açıkladılar! Galatasaray'a 3 yıllık imza attı

Galatasaray'ın prensipte anlaşmaya vardığı Bafetimbi Gomis için KAP açıklaması beklenirken, yıldız golcünün transferi konusunda yeni detaylar geldi.

25 Haziran 2017 Pazar 17:03
Açıkladılar! Galatasaray'a 3 yıllık imza attı

L'Équipe'nin servis ettiği habere göre, Galatasaray taraftarı beklediği "Büyük kalibreli" golcüsüne kavuştu. Cumartesi günü Galatasaray'a 3 yıllık imza atan Gomis, Salı ya da Çarşamba günü de İstanbul'a gelecek.

Sarı-kırmızılılar ile anlaşmadan önceliğini Marsilya'ya veren Gomis'in Galatasaray ile anlaştığı ve kısa süre içerisinde de resmiyete döküleceği bildirildi. Swansea ile kıran kırana bonservis pazarlığına giren Galatasaray'ın 2.5 milyon euroluk bonservis karşılığında son noktayı koyduğu kaydedildi.

Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro alması beklenen 31 yaşındaki futbolcuya maç başına 5 bin euro ödemesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 17:03
  1. Galatasaray
  2. Bafetimbi Gomis
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