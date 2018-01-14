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Açıkladılar! '29 İranlı hayatını kaybetti'

İran'a ait petrol tankerinin Çin'de yaptığı kazanın ardından tankerde bulunan 29 İranlı mürettabatın hayatını kaybettiği açıklandı.

14 Ocak 2018 Pazar 11:42
Açıkladılar! '29 İranlı hayatını kaybetti'

Ayrıntılar Geliyor...

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 11:42
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