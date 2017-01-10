Açık Öğretim Sınavı’nda CHP propagandası

FATİH KILIÇ/ İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirmiş olduğu Açık Öğretim Lisesi 2016-2017 Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavı’nın 8 Ocak 2017 tarihinde saat 09:30’da yapılan Çağdaş Türk Dünya Tarihi dersi sınavının 18. sorusunda “Oylarınızı Atatürk ve İnönü’nün başkanlık yaptığı partiye veriniz!” sorusuyla, CHP propagandasının yapılması tepki çekti.

GENÇ ZİHİNLER ÜZERİNDE ALGI

Eski Türkiye artıklarının, Müslüman gençleri kendi kirli ideolojilerine entegre etmek için kullandıkları, “eğitim öğretimle beyin yıkama” metodunu halen devam ettirdikleri geçtiğimiz günlerde MEB bünyesinde yapılan Açık Öğretim Lisesi sınavlarında bir kez daha gün yüzüne çıktı. 2016-2017 Öğretim Yılı Çağdaş Türk Dünya Tarihi 1. Dönem Sınavı’nın 18. sorusunda “Oylarınızı Atatürk’e ve İnönü’nün başkanlık yaptığı partiye veriniz!” yazılı afişinin hangi partiye ait olacağı soruldu. Skandal bununla da kalmayarak devam etti ve dört partinin ismi yazıldı. A) Anavatan Partisine B) Demokrat Partiye C) Cumhuriyet Halk Partisine, D) Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine şeklinde sıralanarak doğru şıkkın işaretlenmesi istendi.

CÜRETKARLIĞIN BU KADARI!

Yeni anayasa çalışmaları ile birlikte vesayet sistemine son vermek isteyen Türkiye, milli iradenin tecellisi için büyük bir mücadele verirken, vesayet sisteminin devamı noktasında akıl almaz bir inat gösteren CHP’nin, yanıtı gün gibi belli olan bir soruda, “cevap” diye sorulması akıllara kasıt ihtimalini getirdi. Milyonlarca öğrencinin, “gelecek” umudu ile girdiği bir sınavda, aşikar bir şekilde CHP propagandasının yapıldığı bir sorunun sorulması ise, cüretkarlığın bu kadarı yorumlarına sebep oldu.

KEMALİST BİR KAFANIN ÜRÜNÜ

Aleni bir şekilde CHP propagandasının yapıldığı skandal soru ile ilgili konuşan Şuurlu Öğretmenler Derneği Denizli Şube Başkanı Halil Akpınar,”Zihinleri yönlendirme amaçlı ve CHP’li bir kafanın ürünü olduğu apaçık belli olan bir soruyu Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı bir sınavda sorulması skandaldır. Tam zıddı bir soru olsaydı ve soru Erbakan Hoca veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olsaydı, CHP zihniyeti nasıl bir tepki verirdi acaba? Okullarda kemalist zihniyetin CHP propagandası yapan ders kitaplarının da müfredatlarının da böyle sınav sorularının da kökten değişme zamanı gelmiş ve geçmektedir” şeklinde konuştu.