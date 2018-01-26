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Açık açık söylediler: "Rusya askerlerini çekti çünkü..."

Türkiye’nin Afrin’deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı', başkent Moskova’da RİA Novosti tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Rus uzmanlar tarafından ele alındı.

26 Ocak 2018 Cuma 20:25
Açık açık söylediler: "Rusya askerlerini çekti çünkü..."

Moskova merkezli Ortadoğu ve Şarkiyat Çalışmaları Enstitüsünden Amur Hacıyev, Rusya’nın terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik Türkiye’nin endişelerini anladığını vurgulayarak, "Bu nedenle Rus askerleri Afrin’den çekildi ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne sadece Kürt Ulusal Konseyi’ne bağlı Kürt siyasiler davet edildi.” dedi.

Rusya’nın endişesinin, YPG terör örgütüne yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın, bölgede bir Türk-Kürt çatışmasına dönme ihtimaline dayandığını kaydeden Hacıyev, "Bu endişe yaratıyor çünkü çatışmalar PYD’nin aksine Şam yönetimini tanıyan Kürt Ulusal Konseyi’ne yansıyabilir." dedi.

"ABD TÜRKİYE'Yİ KAYBETTİ"

Ortadoğu ve Şarkiyat Çalışmaları Enstitüsü'nden bir başka uzman Konstantin Truyevtsev ise ABD’nin attığı adımlarla Marshall Planı’ndan bu yana 70 yıldır tanıdığı Türkiye’yi "kaybettiğini" belirtti.

"TÜRKİYE HAREKATI MÜNBİÇ'E DOĞRU DEVAM ETTİRİRSE, ABD İMAJ KAYBI YAŞAR"

ABD’nin, Türkiye’nin güvenini defalarca sarsarak, üzerindeki etkisini kaybettiğini ifade eden Truyevtsev, "Bu bağlamda, ABD en radikal Kürt güçleriyle bağlarını güçlendiriyor. Türkiye eğer harekatı Münbiç’e doğru devam ettirirse, ABD ile doğrudan karşı karşıya gelecek. ABD bu noktada imaj kaybı yaşayabilir ve karşılığında Türkiye’nin düşmanlarına daha fazla silah yardımı yapabilir ki bu durum ilişkileri daha da kötü hale getirir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 20:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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