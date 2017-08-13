Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadyrov: Batı güçlü bir Türkiye'den korkuyor

Özbekistan’ın 12 yıldır görev yapan Ankara Büyükelçisi Kadyrov, Tükiye-Özbekistan ilişkilerinden, FETÖ ile mücadeleye, önemli konularda gazetemize açıklamalarda bulundu.

Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadyrov, Batı'nın güçlü bir Türkiye’den korktuğun belirterek, ''Çünkü bu bölgede demokrasisi güçlü Müslüman bir ülke istemiyorlar. Çıkarları farklı; bütün dünyada patron rolü oynamak istiyorlar'' dedi.

ALLAH BUNLARDAN BİZİ KORUDU

Özbekistan’ın 1991 yılında Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanmasının ardından FETÖ’nün ülkelerinde okullar açarak sızma faaliyetlerinde bulunduğunu söyleyen Büyükelçi Kadyrov, 1996 yılında bu yapının farkına vardıklarını ifade etti. Dönemin Özbekistan hükümetinin FETÖ’nün okullarından rahatsız olduğunu ve FETÖ’ye ait okulları kapatan ilk ülkenin Özbekistan olduğunu hatırlatan Kadyrov, ''Özbekistan’'da şu anda FETÖ'cüler yok. Bu yapı ile bağlantılı olanların önlemi alındı. Yoksa bizde de başka türlü oyunlar oynayabilirlerdi. Allah bunlardan bizi korudu'' diye konuştu. Büyükelçi Kadyrov, şunları söyledi:

BATI, GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'DEN KORKUYOR



Birbirimize destek vermeli, dayanışma içinde olmalıyız. Çevremizde dostlarımız da var, düşmanlarımız da. Çok açık söyleyebilirim ki Batı, güçlü bir Türkiye’den korkuyor. Korkuyorlar çünkü bu bölgede demokrasisi güçlü Müslüman bir ülke istemiyorlar. Çıkarları farklı; bütün dünyada patron rolü oynamak istiyorlar. Diğer taraftan bizler seviniyoruz çünkü Türkiye güçleniyor. Dışarıdan ne söylerlerse söylesinler 'otoriterlik, diktatörlük' bunların hiç biri Türkiye için uygun kelimeler değil.

Bu anlamda Türkiye’nin politikası güçlü bir politika. İnsanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikasını sevebilir ya da karşı çıkabilirler ama genel anlamda Sayın Erdoğan’ın politikası bana göre doğrudur. Çünkü bu bölgede Türkiye’ye güçlü bir lider lazım. Çünkü çevremizde o kadar oyucular var ki, çevremizde o kadar Türkiye’yi parçalamak isteyenler var ki, bu anlamda güçlü Türkiye olması önemli. Bugün net bir şekilde söyleyebilirim.



15 Temmuz darbe girişimi sadece Türkiye için değil, kardeş ülkeler için de çok üzücü bir olaydı. Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesini yüzde yüz destekliyoruz. Her örgütün arakasında kim bulunuyor bunu çok iyi biliyoruz. Batı, ‘Türkiye şeriat ülkesi olacak, diktatörlük var, otoriterlik var’ diyor. Sen buraya gel sokaklarda yürü sonrasını anlayacaksın.



ÜZÜLDÜK AMA ÜMİDİMİZİ YİTİRMEDİK



15 Temmuz’da Ankara’daydım ve çok üzüldüm. Ama hiçbir zaman ümidimiz yitirmedik. Biz biliyoruz onlar bizi yenemezler. Bunu net şekilde söyleyebilirim. Ben 12 yıldır buradayım ve çok iyi biliyorum ki Türk halkı bunlara geçit vermez. Bunu o gece meydanlara çıkan vatandaşlardan da gördük. Bu demek ki gençlerde farkında hangi tarafta düşmanımız var hangi tarafta dostumuz var. Bu konuda şunu söylemek isterim, satkınları (hainleri) hiçbir zaman kabul etmem. Ülkesini satan insan, kötüleyen insan bu ülkenin vatandaşı değildir. Bu anlamda bizler 15 Temmuz günü çok üzüldük. Çünkü bizler gerçekten güçlü bir Türkiye istiyoruz.



TÜRK İŞ ADAMLARINA DAVET



Özbekistan ve Türkiye arasında iyi ticari ilişkilerimiz var. Özbekistan’da 500 ‘den fazla Türk şirketi çalışıyor. Türk iş adamlarını ve yatırımcılarını Özbekistan’a bekliyoruz.

