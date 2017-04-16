Açık açık savaştan söz ediliyor

Washington’un savaş filosu Kore yarımadasına yakalşırken Kuzey Kore ilk kez görücüye çıkardığı kıtalararası balistik füzeler ve diğer mühimmatla ülkenin kurucu lideri Kim II-sung’un 105. doğum gününü kutladı. ABD ile “nükleer gerilim” yaşayan Kuzey Kore ülkenin kurucu lideri Kim II-sung’un doğum günü olarak kabul edilen “Güneş Günü” askeri geçit törenleriyle gövde gösterisi yaptı. Törende diğer mühimmat, tanklar, çoklu roketatarlar ve topçu silahlarının yanı sıra denizaltıdan atılmak üzere tasarlanmış katı yakıtlı füze de ilk kez görücüye çıktı.

Savaşa savaşla cevap veririz

Ülkenin en güçlü ikinci yetkilisi, Kim’in danışmanı Choe Ryong Hae, törende yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini, Kore Yarımadası’na askeri varlık göndererek “savaş durumu yaratmakla” suçlayarak “Topyekun bir savaşa topyekun bir savaşla, nükleer bir savaşa da kendi nükleer saldırı tarzımızla cevap vereceğiz” ifadesini kullandı.

Kazanan olmayacak

ABD-Kuzey Kore arasında tırmanan gerginlikle ilgili “Her an patlak verebilir” yorumunda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi “Bütün tarafları, söz ve eylemlerde bulunmaksızın, birbirlerini provoke ve tehdit etmekten kaçınmaya ve durumun geri döndürülemez ve yönetilemez bir aşamaya gelmemesi konusunda sesleniyoruz. Eğer savaş çıkarsa, kazanan olmayacak” dedi. Öte yandan Çinli ve Rus Dışişleri bakanları, Kore Yarımadası’nda artan gerilim hakkında görüştüğü belirtildi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki diplomatın da “tarafların müzarekere masasına döndürülmesi” noktasında hemfikir olduğu belirtildi.

Çin savaşa girmez

Çin ve Kuzey Kore arasında ilk kez 1961 yılında imzalanan karşılıklı yardım ve işbirliği anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Çinli diplomat ve askeri yetkililer anlaşmada bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda diğerinin savunacağı söylenmesine karşın, böyle bir zorunluluk olmadığını öne sürdü. Çinli emekli asker Li Jie, “Çin’in savaş durumunda Kuzey Kore’ye askeri destek vereceğini söylemek zor” diye konuştu.