Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Açık açık meydan okudu!

İlk başarılı uzun menzilli kıtalar arası füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore, denemeye tepki gösteren ABD ve müttefiklerine meydan okudu.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:19
Açık açık meydan okudu!

Kuzey Kore devlet televizyonu KRT'de yayınlanan haberde, Devlet Başkanı Kim Jong-un'un, füze denemesini izlerken çekildiği iddia edilen görüntüler ile Kuzey Kore liderinin ülkenin nükleer silahlardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceği ve Washington'a nükleer ve füze denemelerinden oluşan yeni "hediye paketleri" göndermeye devam edeceğine dair mesajlarına yer verildi.

"YANKİLERE HEDİYE PAKETİ GÖNDERİN"

Haberde, açık bir alanda, etrafında generaller ve bürokratlarla bilgisayar monitörlerinin önünde ayakta alkış tutarken görülen Kim'in görüntüleri yer aldı. Haberde, Kim'in denemeyi, "yüzünde büyük bir gülümsemeyle" seyrettiği belirtilerek Kuzey Kore liderinin bilim adamlarına "Yankilere irili ufaklı hediye paketleri göndermeye devam edin" dediği ifade edildi.

KARŞILIK GECİKMEDİ

Öte yandan Kore yarımadasındaki ABD ve Güney Kore kuvvetleri, Kuzey'in denemesine karşılık güç gösterisi olarak, Güney Kore karasularına yüksek isabetli füzelerle atışlar yaptı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:19
  1. abd
  2. Güney Kore
  3. Kuzey Kore
  4. Kim Jong-un
  5. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin’in dev otobüs projesi fiyasko çıktı
    1. Çin’in dev otobüs projesi fiyasko çıktı
    2. Arslan'a transfer teklifi
    3. 33 şehidin eli yakamızda
    4. FETÖ'nün 'burs sahtekarlığı' ortaya..
    5. Manchester havalimanında alarm
    6. Adana'da cips poşeti içinden vida çıktı
    7. Yazıcı: OHAL'in uzatılmasından yanayım
    8. Erbaa'da otomobil alt geçide uçtu: 3..
    9. Açık açık meydan okudu!
    10. Gemi ihracatında rekor!
    11. İçtüzük ve uyum yasaları çalışmaları..
    12. Amerika'dan büyük terbiyesizlık!..
    13. Yazarlar 15 Temmuz destanını..
    14. Paraşüt kazası kameraya böyle yansıdı
    15. 15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş..
    16. İnsanlık nerede? Arabanın çarptığı..
    17. Az daha yiyiyordu...Cips poşetinden..
    18. En az terör kadar tehlikeli…..
    19. Bu üniversitelerin verdiği 12 bin..
    20. Yemen'deki dram derinleşiyor
    Televizyonlar yayınlarını kesti ve ‘son dakika’ olarak duyurdu… 02:40’ta oldu… Dünya titredi!
    Televizyonlar yayınlarını kesti ve ‘son dakika’ olarak duyurdu… 02:40’ta oldu… Dünya titredi!
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    Baba Esed Türkiye'ye karşı Zeytin ağacı dikmiş
    Baba Esed Türkiye'ye karşı Zeytin ağacı dikmiş