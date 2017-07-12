Açığa alınan TRT çalışanları hakkında flaş karar!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullanıcısı 34 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:49
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında eski 34 TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen eski 34 TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda gözaltı işlemlerine başlandı.