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Açığa alınan polis memuruna ikinci zulüm

Azgın azınlığın hedefi haline gelen sakallı polis memuru Kuraner Erbaş’ın hiçbir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen apar topar akıl hastanesine yatırıldı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:02
Açığa alınan polis memuruna ikinci zulüm

MUSTAFA DURMAZ / İSTANBUL - “Şortlu kıza tekme”, “Atatürk heykeline saldırı”, “Kıyafetime dokunma” gibi algı operasyonlarının fitilini ateşleyen azgın azınlığın hedefi haline gelen sakallı polis memuru Kuraner Erbaş’ın hiçbir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen apar topar Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı.

İstanbul’dan 7 ay önce Çanakkale Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan ve sakal uzatıp sarıkla dolaştığı gerekçesiyle açığa alınan polis memuru Kuraner Erbaş’ın çilesi bitmek bilmiyor.

Çanakkale Bayramiç Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm test ve tetkiklerde herhangi bir hastalık teşhis edilmediği tespit edilmesine karşın azgın azınlığın baskısı sonucu açığa alınan Erbaş’ın yatırıldığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde daha ne kadar kalacağı hastane yönetimince sır gibi saklanıyor.

HABERİ DHA SERVİS ETTİ

Şanlıurfa Siverek’te sarıklı bir seyyar satıcının tahrayla Atatürk heykeline saldırması, Maçka Parkı’nda güvenlik görevlisinin şortlu bir kıza müdahalesi gibi Doğan Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen algı operasyonları ile amacına ulaşamayan azgın azınlığın son hedefi ‘sakallı polis’ oldu. Özellikle 16 Nisan referandumumun ardından kirli operasyonların peş peşe devreye girdiği süreçte, DHA; 4 Ağustos Cuma günü Çanakkale Bayramiç’ten benzer bir haberi servis etti. Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Kuraner Erbaş’ın bir süredir sarık takıp, cübbe giymesi ve sakallarıyla görev yaptığı duyuruldu. Haberde, Kuraner Erbaş’ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edildiği belirtilerek, Erbaş’ın kendisinin kullandığı resmi ekip otosuyla, yanında başka bir polis memuru bulunduğu halde görev bahanesiyle Çanakkale’ye gönderildiği ifade edildi.

İsmi gizli tutulan bir vatandaşın ihbarı üzerine Çanakkale polisinin kimlik kontrolü sonucu Kuraner Erbaş’ın polis memuru olduğu anlaşıldı. Sol ve malum medyanın baskısı sonucu Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’nün söz konusu durum ile ilgili Bayramiç Kaymakamlığı’nı bilgilendirmesinin ardından Kaymakam Ramazan Kendüzler, jet hızıyla Kuraner Erbaş’ı açığa aldı.

DEFALARCA TESTLERDEN GEÇTİ: SONUÇ TEMİZ

Polis Kuraner Erbaş da Facebook’taki sayfasında, açığa alınmasını “Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ne aykırı davranmak suçundan açığa alınmış bulunuyorum. İlanen duyurulur” paylaşımında bulundu. Sırf sakal uzattığı ve sarık taktığı gerekçesiyle açığa alınması olayının ardından polis memuru Erbaş’ın defalarca sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.

Çanakkale Bayramiç Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm test ve tetkiklerde herhangi bir hastalık teşhis edilmediği tespit edildi. Herhangi bir ruhsal sorunu bulunmayan ve bu zamana kadar hiç psikolojik tedavi görmediği halde geçtiğimiz günlerde evine yapılan operasyon ile polis memuru Erbaş’ın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılmak üzere İstanbul’a getirildiği belirlendi. Daha önce Kuraner Erbaş’a yaptırılan testlerin tamamının temiz çıktığı hatta eşine uygulanan testlerde bile olumsuz bir sonuç verilmediği öğrenildi.

HASTANE YÖNETİMİ SESSİZ KALDI

Konu ile ilgili görüştüğümüz Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman  Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, yapılan tüm tetkiklerden olumsuz sonuç çıkmamasına rağmen günlerdir hastanelerinde tuttukları polis memurunun sağlık durumunu gizliyor. Sakallı bir polis memuru üzerinden yapılan algı operasyonuna yenik düşen Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’nün ardından ‘gizlilik’ diyerek Türkiye’yi karıştırmaya çalışan karanlık odakların ekmeğine yağ sürmeye çalışan Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin uygulamaya konulan kumpasta, sessiz kalması zihinlerde derin şüpheler doğurdu.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 17:02
  1. Kuraner Erbaş
  2. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar OsmanRuh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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