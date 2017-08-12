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Açığa alınan Belediye Başkanı gözaltına alındı

2 ay önce görevden alınarak yerine kayyum atanan Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:01
Açığa alınan Belediye Başkanı gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, 22 Haziran’da İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonrası görevden alınan ve yerine kayyum atanan Necdet Aksoy, Karabük İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Aksoy, sorgulanmak üzere Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, tamamlanacak sorgusunun ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. 


 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:01
  1. Karabük Emniyet Müdürlüğü
  2. Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy
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