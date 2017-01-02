Acı haberi alan aileleri yıkıldı… Saldırıda işadamının kızı da hayatını kaybetti

Saldırıda yaşamını yitirenler arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi bulunuyor. Dün aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, İsrail, Suudi arabistan’ın da olduğu pek çok ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan gelen temsilciler de vatandaşlarının cenazelerini almak üzere başvuruda bulundu. İsrail basını, saldırıdan beri haber alınamayan 18 yaşındaki Arap asıllı İsrail vatandaşı Lian Nasır’ın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Terör saldırısında hayatını kaybettiği açıklanan diğer yabancıların isimleri şöyle; Ahmed Saud Alfaoul, Muhammed Saud Alfaoul, Ahmed İsam, Basma Abourazaq, Jalal Abbas, Haykal Mousallem. Lübnanlı bankacı Haykel Moussallem’in 4 gün önce tatil için Türkiye’ye geldiği öğrenildi. Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA, Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami’nin kızı Rita Şami ve İlyas Vardini’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Başbakan Saad Hariri ile görüştüğü, "Lübnanlıların sağlığı ve emniyeti için tüm gerekli işlemlerin yapılmasını" söylediği belirtildi.

MİLLETVEKİLİNİN KIZI DA YARALANDI

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda Lübnanlı milletvekili Estefan Doveyhi'nin kızı Büşra Düveyhi ile Francois Esmar, Nidal Bişravi, Melisa Papalordo'nun da yaralandığı belirtilmişti.

Saldırıda hayatını kaybeden 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykal Mousallem'in eşi, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Dün gün boyunca yakınları tarafından aranan Mousallem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda bulunmuştu. Cenaze işlemlerini tamamlamak için Lübnanlı bir heyet Adli Tıp Kurumu'na geldi. Gelenler arasında Haykal Mousallem ile birlikte Reina'da olan ve saldırıyı yaralı atlatan eşi Mirey Mousallem de vardı. Topalladığı görülen Mirey Mousallem işlemler için Adli Tıp Kurumu'na girdi.

LÜBNAN HEYETİ İSTANBULA GELDİ

Bu çerçevede, Lübnan'dan yaralıların durumunu takip etmek üzere Dışişleri Bakanlığı heyeti, hayatını kaybedenlerin aileleri ile yardım ve sağlık heyetinin Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi ile İstanbul'a geldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan saat.23.30 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen 19 kişilik heyet VİP salonun önünde açıklama yaptı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Mira Dagher, "3 ölü var. Durumunu görmek için geldik. Bizler bakanlık temsilcileriyiz ve ailelerle birlikte geldik." dedi. Bir yaralı hasta yakını ise hastaneleri kontrol edeceklerini belirtti. Heyet daha sonra araçlara binerek yaralıların bulunduğu hastanelere gitti.