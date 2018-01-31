Ağrı'dan acı haber: Şehit ve yaralı var

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli güvenlik güçleri sınır devriyesi yaparken bir grup PKK'lı terörist ile sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada bir er ile bir uzman çavuş yaralandı.

AA'nın haberine göre, yaralı askerler ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı er buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, uzman çavuş Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.