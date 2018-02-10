Acı haber ailelere ulaştı
Düşürülen helikopterde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut'un eşine acı haber verildi.10 Şubat 2018 Cumartesi 17:56
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut'un Malatya'da oturan eşine acı haber verildi.
Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan havalanan ATAK tipi helikopterin kırıma uğraması sonucu Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit düştü.
Şehit Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un şehadet haberi, yetkililer tarafından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde ikamet eden eşi Gizem Mut'a verildi.
Mut'un evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan arkadaşları da ikamete geldi.
Öte yandan Kırıkkale'de ailesine de şehadet haberi iletilmişti.
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