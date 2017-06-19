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Acemi sürücünün direksiyon sınavındaki kaza anı!

Acemi bir vatandaşın direksiyon sınavındaki kaza anı araç içi kamerası tarafından böyle kaydedildi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 04:44
Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 04:44
  1. Acemi sürücü
  2. kaza anı
  • MehmetMehmet10 sa önce
    Hata kadında değil, evet kadın panik yapmış ve çarpmış ama o renault o şekilde kenara yaklaşamaz...
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