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Acemi birliğindeki asker tutuklandı, canlı bomba...

DAEŞ'li olduğu iddiasıyla Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na bağlı Arif Seyhun Kışlası’na 1ay önce katılan asker tutuklandı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:37
Acemi birliğindeki asker tutuklandı, canlı bomba...

Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na bağlı Albay Arif Seyhun Kışlası’na 1 ay önce temel eğitimini almak üzere teslim olan ve kimliği açıklanmayan asker, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen asker, tutuklandı.

Manisa 1’inciPiyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na bağlı Arif Seyhun Kışlası’na 1ay önce katılan, ismi açıklanmayan bir askerin DEAŞ üyesi olduğu anlaşıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nce, acemi erlere yönelik kimlik sorgulanmasında, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelen asker hakkında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Acemi asker, geçen yıl 16 Aralık’ta gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İsmi açıklanmayan askerin, DEAŞ’ın canlı bombacısı olduğu şüphesiyle hakkında yakalama çıkarıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 11:37
  1. daeş
  2. canlı bomba
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