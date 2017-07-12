Acai üzümünün 5 etkileyici faydası

Acai üzümü 2,5 cm çapı olan yuvarlak bir meyvedir ve yağmur ormanlarında palmiye ağaçlarında yetişir. Koyu mor renktedir ve kabuğundan dışarı çıkan sarı bir çekirdeği vardır çünkü onların çekirdeği çıkarılır. Teknik olarak berry denilen yumuşak meyve kategorisine girmezler çekirdekli sert meyvedir. Yine de berry olarak bilinirler ve Amazon yağmur ormanlarında genellikle yemeğin yanında tüketilirler.

Acai üzümlerini, yenilebilir hale getirebilmek için öncelikle meyvenin dışını sırılsıklam ıslatıp sonra da ezip lapa haline getirilir. Tadı genel olarak böğürtlen ve şekersiz çikolata gibi tanımlanır. Taze acai üzümlerinin çok kısa raf ömürleri vardır ve büyüdükleri yerin dışında taze kalamazlar. Bu yüzden buzlu meyve püresi, kurumuş toz ve preslenmiş meyve suyu olarak satılırlar.

Acai üzümleri ayrıca gıda ürünlerinde tatlandırıcı olarak kullanılır, acai yağı içeren vücut kremi gibi bazı besin olmayan ürünlerde de kullanılır.

Besin değeri

Acai üzümünün herhangi bir meyveye göre eşsiz bir besin profili vardır, yüksek yağ oranı ve düşük şeker içeriği ile özeldir.

100 gram acai üzümü posası

- Kalori:70

- Yağ:5 gr

- Doymamış yağ:1.5 gr

- Karbonhidrat:4 gr

- Şeker:2 gr

- Lif:2 gr

- A vitamini: Günlük alınması gerekenini yüzde 15'i

- Kalsiyum: Günlük alınması gerekenin yüzde 2'si

- En dikkate değer özelliği ise koyu mor rengini veren antosiyanin içerir. Bunlar antioksidandır.

1 - Antioksidan yüklemesi

Antioksidanlar vücutta bulunan serbest radikalleri nötrleştirdiği için çok önemlidir. Eğer antioksidanlar serbest radikalleri nötrleştirmezlerse, onlar hücrelere zarar verirler ve diyabet, kanser, kalp hastalığı gibi çeşitli hastalıkların çıkmasına yol açar.

Besinin antioksidan içeriği tipik olarak oksijen radikal emme kapasitesi (ORAC) ile ölçülür. Acai üzümünün posasında ve püresinden antioksidan bakımından daha çok faydalanılır çünkü bağırsaktan bu şekilde daha iyi emilir.

2 - Acai üzümü kolesterol seviyesini düzenler

Hayvanlarda LDL'yi ve total kolesterolü düşürdüğü için kolesterol seviyesini geliştirmeye yardım eder ve aynı etkiler insanda da mümkündür. Ayrıca acai üzümü kolesterolün emilmesini önleyen sterol içerir.

3 - Anti kanserojendir

Hiçbir besin kansere karşı büyülü bir kalkan değildir ancak bazı besinler kanser hücrelerinimn üremesini ve dağılmasını durdurur. Araştırmacılara göre acai üzümünün ileride kanser tedavisinde kullanılacağı düşünülmektedir. Ancak henüz insan için yeterli araştırma ve kanıtlar yoktur.

4 - Beyin fonksiyonlarını geliştirir

- Acai üzümünün içindeki bileşenler ayrıca beynimizi yaşımız ilerledikçe oluşan zararlardan korur.

- Acai üzümünün antioksidan etkisi öğrenme ve hafıza kısmındaki beyin hücrelerinin iflamasyonunun ve oksidasyonunun etkilerini yok eder.

- Beyni sağlıklı tutmanın bir yolu da onu toksik hücrelerden korumak veya çok uzun çalıştırmamaktır. Bu sürece otofaji denir; bu yeni sinirlerin oluşmasına neden olur ve beyin hücreleri ile arasındaki iletişimi güçlendirir.

- Yaş ilerledikçe bu süreç yavaşlar, fakat acai üzümünün ekstratı bu sürecin canlanmasına yardımcı olur.

5 - Acai üzümündeki şeker oranına dikkat etmeli

Acai üzümü çok sağlıklı ya da antioksidan bakımından zengin olmasına rağmen tamamını yemeyi engelleyen sebepleri vardır:

- Sağlığa kötü anlamda etkileri düşüktür. Ayrıca eğer işlenmemiş acai üzümü posası alırsanız mutlaka içindekileri kontrol etmelisiniz.

- Bazılarına çok fazla sayıda şeker eklenmektedir.

Acai üzümü tüketme tercihleri

Acai üzümünün tazesinin raf ömrü çok kısa olduğu için genelde püre,meyve suyu ve toz şeklinde bulunur. Meyve suyu antioksidan bakımından çok zengindir, ama şeker oranı çok fazladır ve lif oranı düşüktür. Filtrelenmesine rağmen antioksidan oranı azalabilmektedir.

Toz halindeki şekli besin değeri olarak en yüksek olanıdır; lifi ve yağı bitkisel şekli kadar iyi korunmaktadır.

Püre şekli ise acai üzümünün tadını almanın en iyi yoludur.