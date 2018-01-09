Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aç, susuz ve huzursuz bir halk: Güney Sudan

2011 yılında gerçekleştiği referandumla Sudan'dan ayrılarak dünyanın en genç ülkesi haline gelen Güney Sudan, 4 yılını geride bıraktı.

09 Ocak 2018 Salı 14:39
Aç, susuz ve huzursuz bir halk: Güney Sudan

2011 yılında Sudan'daki referandum sonucu bağımsızlığını ilan ederek Afrika'nın en genç ülkesi haline gelen Güney Sudan, aradığı istikrarı 'ayrılık'ta bulamadı.

Bir türlü istikrarı sağlayamayan Güney Sudan'da devam eden iç çatışmalarda çok sayıda insan hayatını kaybetti, 2 milyona yakın kişi, Güney Sudan ordusu ve ona bağlı milis güçler tarafından göçe zorlandı.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve Birlemiş Milletler'in sıkça uyarıda bulunduğu Güney Sudan, 'soykırım' tehlikesi ile yüz yüze.

Güney Sudan'da 2011'den itibaren devam eden iç çatışmalarda onbinlerce insan hayatını kaybetti. 2 milyon kişi yer değiştirdi veya komşu ülkelere sığındı. Yaklaşık 2 buçuk milyon kişi ise açlık tehlikesi ile karşı karşıya.

Arap ve Müslüman olan Kuzey'den ayrılan Güney Sudan'ın ayrılık sonrası ekonomisi ciddi derecede zarara uğradı. Ülke ekonomisi açısından petrol hayati bir öneme sahip iken, Güney Sudan'ın milli geliri neredeyse bin 500 dolar.

Güney Sudan'da yapılan etnik temizlik, BM raporlarına yansıdı

Güney Sudan'ın ilk devlet başkanı olan ve hala devlet başkanlığı görevini yürüten Salva Kir, bu etnik temizlikten ve Güney Sudan'da köylerin yakılıp yıkılmasından sorumlu tutuluyor. BM denetçileri, halkın göçe zorlandığını belirtiyor. Kesin rakamlar bilinmiyor ancak, 2 buçuk milyondan fazla kişinin ülkeyi terk etmek durumunda kaldığı raporlara yansıyor. Hayatını kaybedenler ise on binlerle ifade ediliyor.

BM, bu sene 7 milyon Güney Sudanlının insani yardıma ihtiyaç duyacağının tahmin edildiğini ve ekonomik kriz sebebiyle halkı yine zor günlerin beklediğini bildirdi.

Aralık ayında ateşkes imzalandı

Savaşın büyüttüğü kabilecilik ve etnik düşmanlık halk arasındaki birlikteliği zedelerken Aralık ayında imzalanan ateşkes anlaşması ile ülkede barış umutları yeniden doğdu.

Güney Sudanlı genç yazar Robert Kwith yapılan anlaşmanın tam anlamıyla uygulanmadığı takdirde bir anlamı olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

''Barış anlaşmasının imzalanması iyi ama kararlılık yoksa bu anlaşmanın işe yarayacağını düşünmüyorum''

Ateşkes anlaşmasının uygulamaya geçirilmesi halinde insani yardım geçişleri bir nebze olsun rahatlayacak olsa da durma noktasına gelen eğitim ve sağlık sisteminin gelecek sene de ülkenin en büyük sorunları olması bekleniyor.

BM'ye göre, savaşın beraberinde getirdiği ekonomik kriz ülke halkının en temel ihtiyaçlarına ulaşmasını bile zorlaştırıyor.

 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 14:39
  1. Güney Sudan
  2. Birlemiş Milletler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş sağlığıyla ilgili doğru sanılan 8 yanlış
    1. Diş sağlığıyla ilgili doğru sanılan 8..
    2. Düşman kardeşlerden tarihi anlaşma!
    3. FETÖ'cü Burak Akın her şeyi itiraf..
    4. Kılıçdaroğlu'ndan taşeron eleştirisi:..
    5. Erdoğan: 11,8 milyar dolar gelir elde..
    6. Denizin içinden çıktı! Kurbağa adamlar..
    7. 'Benden 800 metre fark yiyen genç..
    8. Görme engellilere elektronik dünyanın..
    9. Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    10. FETÖ'cü Akın, neden teslim olduğunu..
    11. Gazilere saldıran hainlere 24 yıl hapis
    12. O hainlere 24 yıl hapis cezası!
    13. Kamikaze İHA'lar görücüye çıktı
    14. İphone fabrikasında yine intihar
    15. Hastaneden kadavra kaçırıldı
    16. Google'de 28 Şubat'mı yaşanıyor?
    17. 'Benim babam senin babana 20 milyar..
    18. Yardıma muhtaç kadına devletin yardım..
    19. CIA terör ordusunu eğitti! Büyük..
    20. Başbakan Yıldırım, Libya'da kaçırılan..
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü
    Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…