Aç karnına tüketilmemesi gereken yiyecekler

Her gün onlarca haber okuyoruz ancak yine de hala sağlıklı beslenme adına doğru bildiğimiz bazı yanlışlar var. İşte bunlardan biri de günün ilk öğününde yenmemesi gerekenler. İlk bakışta anlam veremeyebilirsiniz ancak bu besinler aç karnına mide ve sindiriminizi yoruyor.

Baharatlar:

Baharatlar açken mide mukozasına zarar verirler. Bu da sindirim sisteminde birçok soruna yol açar.

Salatalık ve diğer yeşil sebzeler:

Çiğ sebzeler zengin amino asit kaynağıdır. Ancak boş mideyle tüketildiğinde yanma, şişkinlik ve karın ağrısına sebep olabilirler.

Şekerleme:

Şeker yemek henüz uyanmış pankreasımızdaki insülin seviyesini bir anda yükseltir. Bu da diabete varan sorunlar yaratabilir.

Muz:

Açken yiyeceğiniz muz kandaki magnezyum seviyesinde ani ve keskin bir artış yaratır. Bu da kalbiniz için zararlı olabilir.

Yoğurt ve fermente süt ürünleri:

Boş mideyle yiyeceğiniz yoğurt oluşturacağı hidroklorik asitle faydalı bakterileri yok edecektir.

Soğuk asitli içecekler:

Sabahları asitli içecekler içmek mukus dokularına zarar verip mideye giden kan akışını azaltır. Bunun sonucunda da sindirim işlemi yavaşlar.

Domates:

Domates yüksek miktarda tanik asit içerir ve midenizin asit seviyesini artırır. Bu da gastrite sebebiyet verebilir.

Narenciyeler:

Narenciyeler meyve asitleri açısından zengindir. Boş mideyle yenmeleri yanma ve gastrite sebep olur.

Armut:

Armutun içindeki lifler boş midenizdeki hassas mukoza dokusunu zedeleyebilir. Sabah erken tüketmemekte fayda var.

Mayalı hamur işleri:

Mayalı yiyecekler açken yendiğinde mide duvarınızda rahatsızlık yaratıp şişkinliğe sebep olurlar.