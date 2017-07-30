Aç karnına su içmek için 10 neden

Vücudumuz ağırlıklı olarak sudan oluşmaktadır.Kaslarımızın %75’i, beynimizin %90’ı, kemiklerimizin %22’si ve kanımızın %83’ü sudur. Bu, sağlığımızı korumak ve vücudumuza zarar verebilecek pek çok hastalığı önlemek için su içmenin öneminin farkına varmamız gerektiği anlamına gelir. Her gün bol bol su içmek vücudumuz için çok faydalıdır. 1-4 bardak arası suyu aç karnına içmek sağlığımıza çok şey katacaktır.

Peki aç karnına su içmek bize ne kazandırır?

1. Kahvaltıdan önce 1 ya da 2 bardak su içmek toksinlerden kurtulmak ve vücudumuzun ihtiyaç duymadığı maddelerin atılımını sağlamak için idealdir. Bu sayede, her günün başlangıcında su, metabolizmamızı hızlandırır ve hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur. 2.Gece boyunca, vücudumuz hücrelerimizi tamir etmek ve kendini yenilemek için çalışır. Bu nedenle sabahları aç karnına bir bardak su içmek atık maddelerin idrar yoluyla atılmasını sağlayacağından çok faydalıdır. 3.Aç karnına bir ya da birkaç bardak su içmek; alkol, tütün, kirlilik, kötü beslenme sonucunda vücudumuza giren zararlı maddelerin etkisini azaltmaya yardım eder. 4.Su cildimizin en iyi dostlarından birisidir ve cilt sağlığı için çok faydalıdır. Aç karnına 2 bardak su içmek cildimizin esnekliğini ve gerginliğini korumasına yardımcı olur ve erken kırışıkların oluşmasını engeller. 5.Sabahları su içmek, yaşamsal organlarımızın su ihtiyacını karşılar ve sağlıklı bir şekilde işlemelerine yardım eder. 6.Aç karnına 2-3 bardak su içmek kilo vermeye yardımcı olur. Su, vücuttaki toksinleri atmak dışında yağ ve kalori yakımına da katkıda bulunur. Ayrıca, açlık hissini bastırarak gereksiz ve fazla yemenin önüne geçer. 7.Sabahları su içmek lenf bezlerimizin ve bağırsak yolumuzun sağlığını koruyarak ve kortizol değerlerimizi kontrol etmemize yardımcı olarak bizi enfeksiyonlardan korur ve genel sağlığımıza katkıda bulunur. 8.Aç karnına bir bardak ılık su içmek, güne enerjiyle başlamanın iyi bir yoludur. Sabahları karşılaşabileceğimiz uyku halini ve yorgunluğu gidermeye yardımcı olur. 9.Kahvaltıdan önce su içmek, bağırsak hareketlerimizi canlandırarak kabızlığı önlemeye yardım eder. 10.Eğer gastrit ve benzeri sorunlar yaşıyorsanız su en iyi yardımcılarınızdan birisi olabilir. Aç karnına en az 3 bardak su içmek midenizdeki asit düzeyini düşürmeye ve gastrite neden olan krampları gidermeye yardımcı olacaktır.

Sabahları nasıl su içmeliyiz?

Eğer iki litre su içmek istiyorsanız en iyisi bunu bölerek günde dört kerede içmektir. Bir bardağı aç karnına kahvaltıdan önce, ikinciyi kahvaltıdan sonra, kalan iki bardağıysa diğer yemeklerden önce içebilirsiniz.

Sabahları su içmeye az miktarlarda başlamanızı öneririz. Aç karnına bir bardak su içerek başlayabilirsiniz, giderek bu miktarı 2 ya da 3 bardağa çıkarabilirsiniz.

İçtiğiniz su temiz ve iyi kalitede olmalı. Eğer musluk suyu içecekseniz, içme suyu standartlarına uygun olduğundan emin olun.

Eğer suyun faydalarını biraz daha arttırmak istiyorsanız, sabahları aç karnına içeceğiniz bir bardak suya biraz da limon suyu katabilirsiniz.





