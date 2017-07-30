Aç karnına su içmek için 10 neden
Sağlıklı yaşam için su içmek neden önemli?30 Temmuz 2017 Pazar 21:30
Vücudumuz ağırlıklı olarak sudan oluşmaktadır.Kaslarımızın %75’i, beynimizin %90’ı, kemiklerimizin %22’si ve kanımızın %83’ü sudur. Bu, sağlığımızı korumak ve vücudumuza zarar verebilecek pek çok hastalığı önlemek için su içmenin öneminin farkına varmamız gerektiği anlamına gelir. Her gün bol bol su içmek vücudumuz için çok faydalıdır. 1-4 bardak arası suyu aç karnına içmek sağlığımıza çok şey katacaktır.
Peki aç karnına su içmek bize ne kazandırır?
- 1. Kahvaltıdan önce 1 ya da 2 bardak su içmek toksinlerden kurtulmak ve vücudumuzun ihtiyaç duymadığı maddelerin atılımını sağlamak için idealdir. Bu sayede, her günün başlangıcında su, metabolizmamızı hızlandırır ve hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur.
- 2.Gece boyunca, vücudumuz hücrelerimizi tamir etmek ve kendini yenilemek için çalışır. Bu nedenle sabahları aç karnına bir bardak su içmek atık maddelerin idrar yoluyla atılmasını sağlayacağından çok faydalıdır.
- 3.Aç karnına bir ya da birkaç bardak su içmek; alkol, tütün, kirlilik, kötü beslenme sonucunda vücudumuza giren zararlı maddelerin etkisini azaltmaya yardım eder.
- 4.Su cildimizin en iyi dostlarından birisidir ve cilt sağlığı için çok faydalıdır. Aç karnına 2 bardak su içmek cildimizin esnekliğini ve gerginliğini korumasına yardımcı olur ve erken kırışıkların oluşmasını engeller.
- 5.Sabahları su içmek, yaşamsal organlarımızın su ihtiyacını karşılar ve sağlıklı bir şekilde işlemelerine yardım eder.
- 6.Aç karnına 2-3 bardak su içmek kilo vermeye yardımcı olur. Su, vücuttaki toksinleri atmak dışında yağ ve kalori yakımına da katkıda bulunur. Ayrıca, açlık hissini bastırarak gereksiz ve fazla yemenin önüne geçer.
- 7.Sabahları su içmek lenf bezlerimizin ve bağırsak yolumuzun sağlığını koruyarak ve kortizol değerlerimizi kontrol etmemize yardımcı olarak bizi enfeksiyonlardan korur ve genel sağlığımıza katkıda bulunur.
- 8.Aç karnına bir bardak ılık su içmek, güne enerjiyle başlamanın iyi bir yoludur. Sabahları karşılaşabileceğimiz uyku halini ve yorgunluğu gidermeye yardımcı olur.
- 9.Kahvaltıdan önce su içmek, bağırsak hareketlerimizi canlandırarak kabızlığı önlemeye yardım eder.
- 10.Eğer gastrit ve benzeri sorunlar yaşıyorsanız su en iyi yardımcılarınızdan birisi olabilir. Aç karnına en az 3 bardak su içmek midenizdeki asit düzeyini düşürmeye ve gastrite neden olan krampları gidermeye yardımcı olacaktır.
Sabahları nasıl su içmeliyiz?
- Eğer iki litre su içmek istiyorsanız en iyisi bunu bölerek günde dört kerede içmektir. Bir bardağı aç karnına kahvaltıdan önce, ikinciyi kahvaltıdan sonra, kalan iki bardağıysa diğer yemeklerden önce içebilirsiniz.
- Sabahları su içmeye az miktarlarda başlamanızı öneririz. Aç karnına bir bardak su içerek başlayabilirsiniz, giderek bu miktarı 2 ya da 3 bardağa çıkarabilirsiniz.
- İçtiğiniz su temiz ve iyi kalitede olmalı. Eğer musluk suyu içecekseniz, içme suyu standartlarına uygun olduğundan emin olun.
- Eğer suyun faydalarını biraz daha arttırmak istiyorsanız, sabahları aç karnına içeceğiniz bir bardak suya biraz da limon suyu katabilirsiniz.