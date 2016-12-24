Aç karnına su içince bakın neler oluyor!

Sağlıklı bir insanda vücut ağırlığının yüzde 50'sini su oluşturuyor. Sağlığınızı korumak, vücudunuzda gelişebilecek olan hastalıkların önüne geçebilmek için su içmenin öneminin farkına varılmalıdır. Her gün aç karnına 1 ve 4 bardak arası su içerseniz sağlığınıza olan faydalarını zaman içerisinde siz de fark edeceksiniz.
Aç karnına içilen suyun bilinmeyen faydaları:
- Sabahları aç karnına su içmek, vücudunuzu toksinlerden arındıracak, vücuda zararlı toksinlerin atılmasını sağlayacaktır.
- Geceleri vücudumuz hücreleri onarmak ve yenilemek için çalışır. Bu sebeple aç karnına içilen su vücudumuzdaki atılması gereken zararlı maddelerin idrar yoluyla atılmasını sağlayacaktır.
- Bağırsak hareketlerini canlandırarak metabolizmanızın hızlı çalışmasını sağlayıp sindirimi kolaylaştıracaktır.
- Kahvaltıdan önce içilen ılık su kilo vermenize yardımcı olur ve vücudun yağ ve kalori yakımına yardımcı olur.
- Cildimizin en iyi dostlarından biri olan su, cilt sağlığı açısından da oldukça faydalıdır. Cilde esneklik kazandırır, nem dengesini sağlar ve daha diri bir cilt tipine kavuşmanıza yardımcı olur.