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Aç karnına su içince bakın neler oluyor!

Aç karnına su içme alışkanlığınız yoksa bugünü başlangıç alarak, bol miktarda su içmenizi tavsiye ederiz.

Aç karnına su içince bakın neler oluyor!
Eklenme: 24 Aralık 2016, 02:07
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Sağlıklı bir insanda vücut ağırlığının yüzde 50'sini su oluşturuyor. Sağlığınızı korumak, vücudunuzda gelişebilecek olan hastalıkların önüne geçebilmek için su içmenin öneminin farkına varılmalıdır. Her gün aç karnına 1 ve 4 bardak arası su içerseniz sağlığınıza olan faydalarını zaman içerisinde siz de fark edeceksiniz.

Aç karnına içilen suyun bilinmeyen faydaları:

 - Sabahları aç karnına su içmek, vücudunuzu toksinlerden arındıracak, vücuda zararlı toksinlerin atılmasını sağlayacaktır.

- Geceleri vücudumuz hücreleri onarmak ve yenilemek için çalışır. Bu sebeple aç karnına içilen su vücudumuzdaki atılması gereken zararlı maddelerin idrar yoluyla atılmasını sağlayacaktır.

- Bağırsak hareketlerini canlandırarak metabolizmanızın hızlı çalışmasını sağlayıp sindirimi kolaylaştıracaktır.

- Kahvaltıdan önce içilen ılık su kilo vermenize yardımcı olur ve vücudun yağ ve kalori yakımına yardımcı olur.

- Cildimizin en iyi dostlarından biri olan su, cilt sağlığı açısından da oldukça faydalıdır. Cilde esneklik kazandırır, nem dengesini sağlar ve daha diri bir cilt tipine kavuşmanıza yardımcı olur.

 
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