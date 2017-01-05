Aç kalınca şehre indiler!

Isparta'da kar nedeniyle aç kalan domuzlar, yiyecek bulmak için kara yolundan geçerken, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Aç kalınca şehre indiler!
Eklenme: 05 Ocak 2017, 12:39
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Isparta'da kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için zaman zaman kara yolundan geçerken, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Isparta'nın Gelendost ve Yenişarbademli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları zaman zaman kent merkezine iniyor. Isparta- Gelendost kara yolundan geçmeye çalışan domuz sürüleri sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Sürücüler aniden önlerine çıkan domuzlara çarpmamak için manevralar yaparken, kaza tehlikesi yaşıyor.

 

 
EtiketlerdomuzIsparta
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süleyman sönmez

Bu dünyada onların da yaşama hakkı olduğunu düşünmeli, geçebilecekleri geçit yerleri ayarlanmalı

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