Aç kalınca şehire indiler!

Tekirdağ- Malkara Çevreyolu ile Barbaros Köprülü Kavşağı'nda görülen sığırcık sürüleri kondukları yol kenarlarında beslenmeye çalışıyor. Tekirdağ Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Bedia İlerler, son yılların en yoğun kar yağışı nedeniyle doğadaki yaban hayatının olumsuz etkilendiğini ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

İlerler, "Kar bereket getirdi ama doğada yaşam mücadelesi veren yaban hayatı bu durumdan etkilendi. Özellikle karayolları üzerinde çok sayıda kuş sürüsünü yiyecek arayışında iken görmek mümkün. Bu nedenle, bölgemizdeki kuşlara ilgili kurumlar ve tüm sivil toplum kuruluşları olarak el ele verip yemleme çalışması yapmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın da kuşların aç kalmaması için balkon ve pencere önlerine ekmek kırıntısı, bulgur gibi yiyecekleri bırakmalarını istiyoruz" diye konuştu.