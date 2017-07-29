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Aç kalan ayı, kovanlara zarar verdi

Bingöl’ün Genç ilçesinde aç kalan ayı, arı kovanlarına zarar verdi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:49
Aç kalan ayı, kovanlara zarar verdi

Olay Genç ilçesine bağlı Yazıkonağı köyünde yaşandı. Aç kalan ayı gece saatlerinde Hikmet Danış’a ait arı kovanlarına saldırdı. 8 kovana zarar veren ayı kovanlardaki balı yedi.

Köylülerin haber vermesi üzerine kovanlarının başına geldiğini belirten Danış, "Sabah saatlerinde gelip baktığımızda ayının kovanlara saldırdığını gördük. 8 adet kovanımız ayının saldırısıyla parçalanarak zarar gördü. Olay esnasında kimsenin bölgede olmaması büyük şans. Neyse ki cana gelen bir zarar yok" dedi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:49
  1. Sabah
  2. Bingöl
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