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İngiltere'den Avrupa Birliği'ni şoke edecek karar

-İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra 'Avrupa Mahkemesinin yargı yetkisini de terk edeceklerini' açıkladı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:28
İngiltere'den Avrupa Birliği'ni şoke edecek karar

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılılmasından sonra "Avrupa Mahkemesinin yargı yetkisini de terk edeceklerini" söyledi.

May, İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin Brexit'ten sonra İngiliz yasalarının "nihai hakemi" olacağını da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:28
  1. ingiltere
  2. theresa may
  3. brexit
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