AB için yıkıcı dalga gelebilir

Türkiye gazetesi yazarı Çağrı Erhan, Katalonya Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığını ilan etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Karar sonrası İspanya’nın Katalonya’nın özerkliğini kaldırdığını hatırlatan Erhan, AB’nin de bu karara destek çıktığını söyledi.

AB’DE AYRILIKÇI GRUP KAYNIYOR

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 30’dan fazla ayrılıkçı grup olduğunu söyleyen, Erhan, “İspanya’da Katalonya’nın yanı sıra, Bask, Endülüs ve Galiçya’da ayrılma yanlısı gruplar var. Fransa’da Korsika, Oksitenya ve Brötanya, Birleşik Krallık’ta İskoçya ve K. İrlanda (hatta Galler), Belçika’da Flander ve Valonya, Almanya’da Bavyera, Hollanda’da Frizya, Polonya’da Yukarı Silezya, İtalya’da Lombardiya bu ayrılıkçı bölgelerin önde gelenleri... AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine bakıldığında ise, Bosna Hersek’te Sırp Cumhuriyeti (Republica Sırpska), Kosova’da Kuzey Kosova, Moldovya’da Transdinyester, Sırbistan’da Voyvodina, İsviçre’de Jura Kantonu gibi çok sayıda irili ufaklı bölgede de çeşitli büyüklüklerde bağımsızlıkçı siyasi hareketler varlık gösteriyor.” dedi.

AB HAYATİ TESTTEN GEÇİYOR

Avrupa ülkelerindeki tüm ayrılıkçıların kendi bağımsız devletlerini kurmaları durumunda kıtadaki devlet sayısının 100'ü geçebileceğini belirten Erhan, “Avrupa Birliği son derece hayati bir testten geçiyor. Bu Brexit’ten de, finansal buhrandan da daha yıkıcı tesirleri olabilecek bir dalgaya dönüşebilir. Ve meselenin bu seviyelere taşınmasında AB’nin de azımsanamayacak bir payı var.” dedi.