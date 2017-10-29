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AB için yıkıcı dalga gelebilir

Türkiye gazetesi yazarı Çağrı Erhan, Katalonya’nın bağımsızlığını ilan etmesi ile AB’nin çöküş dönemine girebileceğini iddia etti.

29 Ekim 2017 Pazar 17:54
AB için yıkıcı dalga gelebilir

Türkiye gazetesi yazarı Çağrı Erhan, Katalonya Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığını ilan etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Karar sonrası İspanya’nın Katalonya’nın özerkliğini kaldırdığını hatırlatan Erhan, AB’nin de bu karara destek çıktığını söyledi.

AB’DE AYRILIKÇI GRUP KAYNIYOR

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 30’dan fazla ayrılıkçı grup olduğunu söyleyen, Erhan, “İspanya’da Katalonya’nın yanı sıra, Bask, Endülüs ve Galiçya’da ayrılma yanlısı gruplar var. Fransa’da Korsika, Oksitenya ve Brötanya, Birleşik Krallık’ta İskoçya ve K. İrlanda (hatta Galler), Belçika’da Flander ve Valonya, Almanya’da Bavyera, Hollanda’da Frizya, Polonya’da Yukarı Silezya, İtalya’da Lombardiya bu ayrılıkçı bölgelerin önde gelenleri... AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine bakıldığında ise, Bosna Hersek’te Sırp Cumhuriyeti (Republica Sırpska), Kosova’da Kuzey Kosova, Moldovya’da Transdinyester, Sırbistan’da Voyvodina, İsviçre’de Jura Kantonu gibi çok sayıda irili ufaklı bölgede de çeşitli büyüklüklerde bağımsızlıkçı siyasi hareketler varlık gösteriyor.” dedi.

AB HAYATİ TESTTEN GEÇİYOR

Avrupa ülkelerindeki tüm ayrılıkçıların kendi bağımsız devletlerini kurmaları durumunda kıtadaki devlet sayısının 100'ü geçebileceğini belirten Erhan, “Avrupa Birliği son derece hayati bir testten geçiyor. Bu Brexit’ten de, finansal buhrandan da daha yıkıcı tesirleri olabilecek bir dalgaya dönüşebilir. Ve meselenin bu seviyelere taşınmasında AB’nin de azımsanamayacak bir payı var.” dedi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 17:54
  1. Çağrı Erhan
  2. Avrupa Birliği
  3. Brexit
  • ertyuertyu37 dk önce
    Yolda cepten yazdığım için araba sarstıkça cümlelerde hatalar olmuş. Meramım anlaşılıyor. Ama yine de kusura bakmayın...
  • erdierdi1 sa önce
    Darısı abd ve israilün başına
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Kardeşim bunların haritasını bi çıkart illede tam olacak diye birşey yok, cetvelle çiz. Etme bulma dünyası yunaistandaki makedonlar batı tırakya Türkleri çiz hepsini, günde on kere yayınlıyalım. Ümmet birliği ancak düşman can derdine düşünce mümkün, bir kere birlik sağlansa enselerinde BOZA pişireceğiz.
  • ertyuertyu1 sa önce
    Girit'i niyesaymadınız. Giritliler kendilerini Yunanlı saymıyorlar. Yunan işgali altındıklarını söylüyorlar. Degalarca bağımsızlık denemesi yaptılar. 2. cihan savaşından sonra İngilzler olmasa emellerine ulaşacaklardı. 1974'de bağımsızlığa çok yaklaştılar. Kıbrıs olayları zamanında Girit'te bulunan Tugay subayları bağımsızlıkilan edecekleri ancak içeriden bir papazın ihanetine uğradılar. Papaz Atina'ya haber uçurunca subaylar görevden alındı. Girit bağımsızlık ilan ederse İtalya, Arnavutluk, Japonya, Makedonya gibi ülkeler tanıyabilir. Girit bağımsızlığa sizin sıraladıklarınızdan daha yakın aslında.
  • SerhatSerhat1 sa önce
    Barzani ab yi yıkacak.... bir işe yaradı barzani
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