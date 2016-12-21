AB'yi aldattılar dava açıldı

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Facebook’un, WhatsApp ile birleşimi sırasında kullanıcı ID’lerini de birleştirerek, reklam alanında kendine avantaj sağladığı ve Brüksel’in Anti-tröst müfettişlerine yanlış bilgi verdiği şüphesi şimdi AB tarafından suçlamaya dönüştü.

Facebook’un 2014’te WhatsApp’ı 22 milyar dolara satın alması büyük sansasyon yaratmıştı.

Ancak Avrupa Birliği, anti-tröst yasaları gereği, bu alışverişi mercek altına almış, Facebook kullanıcılarının ID’leri ile WhatsApp kullanıcılarının ID’lerinin birleştirilmemesi, iki servisin organik olarak birbirinden ayrı tutulması şart koşulmuştu. Böylece Facebook’un reklam sektöründe tekel oluşturmasının önüne geçilecekti.

Müfettişlerin raporları gözönüne alındığında olayın, Facebook’un Avrupa pazarında reklam satışı konusunda tekel oluşturmaya teşebbüs etmesi kadar, Avrupa Komisyonu’na yalan/yanlış bilgi vermesi gibi ciddi bir sonucu bulunuyor.

Müfettişler, WhatsApp’ın henüz Facebook yönetimine geçmeden önce AB Komisyonuna verdiği ifadede, kullanıcı bilgilerini Facebook sistemi ile senkronize etmeyi planladıklarını vurguladığının altını çiziyorlar. Facebook’un ise, böyle bir planları olmadığını dile getirerek şüphe uyandırdığı belirtiliyor.

Facebook şimdi suçlamalara cevap verecek ancak bu suçlamlar, AB’nin yeniden Facebook ile uğraşmaya başladığının işareti kabul ediliyor. Sahte haberler nedeniyle seçimleri etkileyebildiği fark edilen Facebook Avrupalı siyasetçiler arasında büyük bir endişe yaratmış durumda. Almanya da Facebook’a 24 saatten uzun yayında kalan her sahte haber için 550 bin Euro ceza kesmeye hazırlanıyor.

Dünyabülteni