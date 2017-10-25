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'AB'ye motorlu taşıt ihracatında ilk sırada Türkiye yer alıyor'

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), ihracat rakamlarını açıkladı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 11:30
'AB'ye motorlu taşıt ihracatında ilk sırada Türkiye yer alıyor'

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca Türk otomotiv sanayisinin rekorlar üstüne rekorlar kırdığını belirterek, ' Türk otomotiv sanayisinin istikrarlı ve sürekli artan bir hacimde ilerleyişi var. Yıl sonunda 27 milyar doların üzerinde ihracat hedefine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tedarik sanayimizin ihracatının ise 10 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Bu rakamlar daha önce görmediğimiz, telaffuz dahi etmediğimiz seviyeler. Hepimizi güldüren, sevindiren rekorlar kırıyoruz' dedi. 

Otomotiv'de üretim ve ihracat artışı devam ediyor

Otomotiv sektörü için Eylül ayı rakamlarının da sevindirici olduğunu aktaran Kanca, '2017 Eylül sonu otomotiv sektörü ihracatı yüzde 22 artış ile 21,1 milyar dolar oldu. Bu rakam içerisinde tedarik sanayi ihracatı ise 7.2 milyar dolar. Otomotic sektörü 11 yıldır olduğu gibi yine ihracat şampiyonu.' dedi.

'Irak'a ihracatımız bitmez'

Kuzey Irak'ta yaşanansiyasi belirsizliğin Irak ile olan ticaretimizi engellemeyeceğini belirten Kanca, 'Kuzey Irak'ta siyasi anlamda oldukça karışık günler yaşanıyor. Kuzey Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na alternatif olarak Nusaybin Ovaköy'de bir sınır kapısı düşünülüyor. Son gelişmelerden dolayı Irak'a ihracatımız tabi ki bitmeyecek. Maliyeti artırsa da yeni yollar, yeni güzergahlar üzerinde duruluyor. Şu an için düşünülen projeler ile ilk etapta ticarette maliyet artsa da Irak'a ticaretimiz devam edecek' açıklamasında bulundu.

'Almanya ile yaşanan gerilim, otomotiv sektörünü kısa vadede etkilemez'

Türkiye ve Almanya'nın özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere büyük bir ticari ilişki geçmişine sahip olduğunu belirten Kanca, 'Türkiye'de 6 bin Alman şirketi, 60 bin kişiye istihdam sağlıyor. 3 milyon Türk vatandaşı ise Almanya'da yaşıyor, yatırım yapıyor ve Alman ekonomisine katkı sağlıyor. Biz otomotib işkolu olarak Almanya'ya ağırlıklı parça-aksam ihracatı yapıyoruz. Almanya ise bize ağırlıklı olarak araç satışı gerçekleştiriyor. Yani iki ülke de birbirlri için vazgeçilmeyecek birer pazar' ifadesinde bulundu.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 11:30
  1. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca
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