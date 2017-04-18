AB’ye ‘haddini bil’ uyarısı

YENİ AKİT / ANKARA - Referandum sonrası gittiği Başkent’te coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, “Kasım 2019’u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı, Mart 2019’a ve Kasım 2019’a. Zaferler bizi sarhoş etmeyecek” dedi.

16 Nisan halk oylaması zaferinin tüm millet için mübarek olmasını dileyen Erdoğan, “İstedik, Rabbimiz lütfetti ve dün akşam itibariyle mutluyduk, bugün mutluyuz inşallah bundan sonraki süreçte çok daha gayretli, çok daha hızlı olarak 2019 Kasımına yürüyeceğiz” dedi.

AGİT’E ‘HADDİNİ BİL’ uyarısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) ‘Referandum şeffaf yapılmadı’ raporuna tepki gösteren Erdoğan, “AGİT diye bir örgüt var Avrupa’da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar, ‘Türkiye’deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş.’ Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları, biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz” şeklinde konuştu. Erdoğan şöyle devam etti: “54 sene Avrupa Birliği kapısında bizi bunlar beklettiler. Otururuz konuşuruz, bir güven oylaması da onun için yaparız. İngiltere Brexit yaptı, kurucusu olduğu Avrupa Birliğinden şu anda İngiltere çıkıyor, Norveç çıktı. Kararı verecek merci neresi? Millet. Gideriz milletimize, millet ne karar veriyor, biz de ona uyarız. Ya Türkiye’ye verdikleri sözleri derhal tutacaklar ya da sonuçlarına katlanacaklar. Bu iş öyle terör örgütlerini el altından silahla, parayla desteklemek suretiyle ülkemizin üzerine salmakla olmaz. “

‘TENCERE TAVA HEPSİ HAVA’

Referandum sonuçlarını hazmedemeyen ‘hayır’ cephesine de yüklenen Erdoğan, “Çıkan sonuç milletimizi memnun ederken, mutlu ederken, hiç şüphesiz birileri de hüsrana uğradı. Gazete ilanları gördüm. Bakıyorum ki tencere tavacılar çıkmış ortaya. Onlar da ‘hayır’ı kutluyorlarmış. Galibiyetin mutluluğunu biliyoruz da galibiyetin hakikaten eğlenmesini biliyoruz da mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz. Nedir o? İşte bunlar Gezici, bunlar tencere tavacı. Tencere tava hep aynı hava devam ediyor.”