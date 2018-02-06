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Abu Dabi’de 44 araç birbirine girdi: 22 kişi yaralı

Abu Dabi-Dubai yolunda yoğun sis nedeniyle 44 araç birbirine girdi, meydana gelen kazada 2’si ağır 22 kişi yaralandı.

06 Şubat 2018 Salı 17:10
Abu Dabi’de 44 araç birbirine girdi: 22 kişi yaralı

Dubai yolunda 44 araç birbirine girdi. Yoğun sis sebebiyle yavaşlayan araçlara arkadan gelen bir tır çarparak zincirleme kazaya yol açtı. Kaza sonucu lüks araçlar kullanılmaz hale geldi. Sürücü ve yolculardan 2’si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen polis ve ambulanslar yaralılara müdahale etti. Kazaya karışan araçların hasar tespiti yapıldı. Yaralalılar tedavi için hastanelere kaldırıldı. Abu Dabi polisi, sürücüleri dikkat olmaları ve kazaları seyretmek için yolda durmamaları konusunda uyardı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:10
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