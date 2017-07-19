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Aboubakar'ın menajeri konuştu! "Hepsi yalan"

Beşiktaş'ın geçen sezon Porto'dan kiraladığı ve şu anda Porto'nun hazırlık kampında olan Aboubakar'ın menajeri Fabrice Picot flaş açıklamalarda bulundu.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:05
Aboubakar'ın menajeri konuştu! "Hepsi yalan"

Beşiktaş, Aboubakar'ın ayrılmasından sonra forvet arayışlarına hız verirken Kamerunlu oyuncunun da geleceği hala belirsizliğini koruyor. Şu anda Porto'yla hazırlık kampında olan Aboubakar için Beşiktaş yönetimi hala nabız yokluyor ancal Kamerunlu Fikret Orman'ın dediği gibi artık ilk hedef değil.

Menajeri konuştu: Hepsi yalan!

25 yaşındkai oyuncunun menajeri Fabrice Picot ise yaptığı açıklamada, "Beşiktaş konusuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Yorum yapmayacağım. Ancak benim ağzımdan haberler çıkıyor. 'Gelmeyeceğiz' ya da başka sözler söylemişim gibi... Kimseyle konuşmadım, hiçbir basın kuruluşuna demeç vermedin sizin dışınızda..." açıklamasını yaptı ve transferle ilgili sır vermedi.  (Fanatik)

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:05
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