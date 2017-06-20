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Aboubakar'a İngiliz devleri talip oldu

Beşiktaş'ın bonservisi ile kadrosuna katmak istediği Vincent Aboubakar'a Rennes ve Newcastle United'ın talip olduğu iddia edildi.

20 Haziran 2017 Salı 16:06
Aboubakar'a İngiliz devleri talip oldu

Beşiktaş'ın bonservisi ile kadrosuna katmak istediği Vincent Aboubakar için farklı kulüplerden gelen teklifler, Siyah Beyazlıların işini zorlaştırıyor.

Siyah Beyazlılar, Kamerunlu oyuncunun bonservisi elinde tutan Lorient ve Porto'dan yanıt beklerken, Newcastle United ve Rennes 'in transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Fransız basını, Rennes'in Aboubakar için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığını gündeme getirdi. İngiliz Daily Express gazetesi ise Newcastle United'ın golcü futbolcu konusunda harekete geçtiği ve 9 milyon Sterlin ödemeye hazır olduğu yazıldı.

Beşiktaş yönetimi bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Aboubakar için iddia edilen bu tekliflerin resmiyete dönüşmesi halinde Siyah Beyazlılar transferden vazgeçebilir. Kamerunlu oyuncuya en fazla 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi planlayan Siyah Beyazlılar, fiyatın yükselmesi halinde farklı bir forvet adayını gündemine alacak.

Kaynak:Ntvspor

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 16:06
  1. Newcastle United
  2. Beşiktaş
  3. Vincent Aboubakar
  4. Rennes
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