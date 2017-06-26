Aboubakar rüyası sona erdi

Beşiktaş'a Aboubakar için Portekiz'den kötü haber geldi.



Portekiz basınında "Aboubakar planı" olarak verilen haberde Porto'nun golcü oyuncu hakkındaki düşüncesinin değiştiği belirtildi. Haberde Porto'nun Aboubakar ile sözleşme yenilemek ve Kamerunlu oyuncuyu takımda tutmak istedikleri yazıldı.

Beşiktaş'ta 38 maça çıkan Aboubakar, Süper Lig'de 12, Şampiyonlar Ligi'nde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Türkiye Kupası'nda 1 gol kaydetmişti.