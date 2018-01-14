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AB’nin korkunç planı

İngiliz politikacı Nigel Farage, AB’nin, üye devletlerin güçlerini ellerinden almak için yeni bir birlik oluşturma konusunda plan yaptığını iddia etti.

14 Ocak 2018 Pazar 21:35
AB’nin korkunç planı

MÜNÜBE YILMAZ

İngiliz politikacı Nigel Farage, AB’nin, üye devletlerin ellerinde bulunan güçleri geri almaya yönelik planları olduğunu iddia etti. Farage’ın bu iddiaları, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in, Avrupa Birliği'nin 3 ana kurumu olan AB Komisyonu, AB Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun bulunduğu ve AB’nin başkenti olarak bilinen Brüksel’in, Avrupa’nın yönetimini devralacağına dair yaptığı şok edici açıklamalarından sonra geldi. Gabriel’in açıklamalarının AB’nin ileriye yönelik Avrupa planına dair ipuçları taşıdığını vurgulayan Farage, AB yetkililerine artık birliğin gerçek amacını açıklamalarına dair çağrıda bulundu. Farage, Fransız politikacı Michael Barnier’in kendisine “Biz federal bir Avrupa inşa etmek istemiyoruz, bizim amacımız tek elden yönetilen, birleşik bir Avrupa inşa etmek” dediğini sözlerine ekledi. İngiliz halkının AB’nin uygulamak istediği planları reddedeceğini vurgulayan Farage, “AB’nin planı tek, birleşmiş bir sistem oluşturmak. İngiliz halkı bunu anlarsa, bu amaca kesinlikle hizmet etmeyecektir” ifadesini kullandı. Farage’ın bu açıklamaları yapmasına sebep olan Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ise, AB’nin en büyük ve en güçlü finansal katılımcısı olan Almanya’nın, AB’nin kurallarını her daim uygulamaya hazır olduğunu, bu birliğin gelecek yıllarda Avrupa’daki ülkeler arasındaki bağlılık ve sadakati artıracağını ve bununla beraber yeni başarılar getireceğini belirtti. Gabriel, “Almanya gibi büyük ve güçlü bir devlet bile, geleceğin dünyasında kendi sesini duyuramayacak konuma gelecektir. Gelecek nesillerimiz, ya seslerini hiç duyuramayacaklar ya da Avrupa’nın bütün ve tek bir sesi halinde kendilerini dünyaya duyuracaklar. Bunun kararını iyi vermemiz lazım” dedi.

 

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 21:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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