AB’nin hukuk dersine ihtiyacımız yok

YENİ AKİT / ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, 9. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla başkentte bulunan büyükelçilerle Çankaya Köşkü’nde öğle yemeğinde bir araya geldi. Burada büyükelçilere bir konuşma yapan Yıldırım, gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Avrupa’nın terör örgütleri arasında ayrım yaptığını belirterek, “Terör örgütlerinin birini diğerine tercih etmek insanlığa, dünya barışına yapılabilecek en büyük ihanettir” ifadesini kullanan Başbakan, Batı’nın terörle mücadele noktasındaki çarpık yaklaşımına dikkat çekti.

Başbakan Yıldırım, “Avrupa ülkelerine alınganlığımız şudur, FETÖ darbe girişiminden sonra yüksek bir sesle kınamak yerine ‘Ya, darbecileri fazla hırpalamayın’ demeleri bizim kanımıza dokundu. Böyle bir şey olamaz. Önce darbeyi hiç tereddüde mahal bırakmadan kınayacaksınız, sonra da Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna sonuna kadar inanacaksınız. Hukuk dersine Türkiye’nin ihtiyacı yok, Türkiye kendi hukukunu üniversal şartlar neyi gerektiriyorsa aynı şekilde uygular” ifadelerini kullandı.

“TÜRK MİLLETİ AÇIK ZAFER KAZANDI…”

15 Temmuz sürecinde ilk defa silahlı asker kılığına girmiş FETÖ mensuplarının, ülkenin tankını, topunu, uçağını gasp ederek milletin üzerine ateş açtığını, milletin de göğsünü bu silahlara siper ederek hainlerin alçak emellerine ulaşmasını engellediğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: “Türk milleti bir demokrasi destanı yazmıştır. Türk milleti 15 Temmuz’da ikinci istiklal mücadelesini açık ve net bir şekilde kazanmıştır, ülkemizin geleceğini, gençlerimizin geleceğini alçaklara çiğnetmemiştir.”

“DOSTUMUZ MÜTTEFİKİMİZ AVRUPA…”

Bugün de önlerinde en az 15 Temmuz’daki alçak darbe girişiminin akamete uğratılması kadar önemli bir konu olduğunu vurgulayan Yıldırım, şu görüşlere yer verdi: “Görevimiz, 15 Temmuz sonrasında olup bitenleri dünyaya en doğru şekilde anlatmak. Bugün DEAŞ da, PKK da, Avrupa’da terör örgütü olarak tanınıyor ama DEAŞ’ın propagandasına orada izin veriliyor mu? Katiyen izin verilmez. PKK’nın bayrağını da reklamını da Avrupa’nın her yerinde görüyoruz. Dostumuz, müttefikimiz Avrupa, terör örgütleri arasında ayrım yapıyor.” Avrupa’ya uyarılarına devam eden Başbakan Yıldırım, “Avrupa’nın güvenliği Türkiye’den başlar. Eğer Türkiye güvenli olmazsa Avrupa da hiç güvenli olmaz” şeklinde konuştu.

KIBRIS’TA ‘TAM TEMİNAT’

Kıbrıs’a da değinen Yıldırım, “Alınan birtakım mesafeler, anlaşılan konular var. Türkiye’yi ilgilendiren tarafı da bu işin var. Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa Türk tarafı, Rum tarafı, birliğin aynı anda üyesi olacaksa bu dörtlü özgürlükten taviz verilmemesi lazım.”