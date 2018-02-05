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AB’nin fonları denetime alınsın

Türkiye’deki yerli işbirlikleri ve etki ajanları vasıtasıyla yuvaları yıkmaya çalışan Batılı ülke konsoloslukları ve Avrupa Birliği’nin bağış kılıfıyla Mor Çatı gibi oluşumlara aktardığı fonların denetim altına alınması isteniyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 09:11
AB’nin fonları denetime alınsın

Akit’e konuşan hukukçular ve aile STK’ları, bölücü kadın platformları başta olmak üzere, LGBT gibi sapkın kuruluşlar ve cezaevindeki darbecileri kutsayan sözde özgürlükçü insan hakları derneklerinin neredeyse tamamının Batılı ülke fonlarıyla beslendiğini ifade ederek, yurtdışından STK’lara yapılan bağışların denetim altına alınmasını istiyorlar.

BATI FONLARIYLA MANTAR  GİBİ TÜRÜYORLAR

Mor Çatı gibi kadın haklarını savunduğu iddiasıyla bölücülük ve ayrımcılık yapan sözde kadın dernekleri, LGBT’nin başını çektiği sapkın kuruluşlar ve cezaevindeki darbecileri kutsayan sözde özgürlükçü insan hakları derneklerinin neredeyse tamamının Batılı ülke fonlarıyla beslendiğini ifade eden avukat Mehmet Ali Gültekin, Avrupa’nın bu tip STK’lar eliyle Türkiye’nin içişlerine müdahale ettiği ve toplum yapısını şekillendirme çabasına giriştiğini söyledi. Gültekin, “AB ve çeşitli ülke konsolosluklarının Türkiye’nin içişlerini ilgilendiren konularla ilgili bu seviyede müdahalelerde bulunması, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına büyük meblağlarda mali finansman sağlaması ülkesel egemenliğimizin ihlalidir” dedi. Gültekin, “Son 10 yılda sayılarında artış gözlenen LGBT tipi oluşumlar, kadın haklarını savunduğu iddiasıyla ülkede bölücülük ve ayrımcılık yapan sözde kadın dernekleri, cezaevindeki darbecileri kutsayan sözde özgürlükçü insan hakları derneklerinin neredeyse tamamı bu fonlarla besleniyor. Bu para akışının kesilmesi halinde bahse konu oluşumların etki alanları minimize olacaktır” şeklinde konuştu.

AİLE STK’LARINA NEDEN  BAĞIŞ YAPMIYORLAR?

Babalar ve Çocuklar Derneği Başkanı Atıf Kızılkan, “Mor Çatı’nın başını çektiği çeşitli STK’ların kadın lehine olmayan, yıkıcı faaliyetlerinin arkasında Avrupa ülkelerinin olduğu Akit’in haberleriyle deşifre olmuştur. Kadın cinayetleri 6284 sayılı kanunun çıkarıldığı 2012 yılından sonra büyük artış göstermişse, kadın ölümleri daha da artmışsa, Mor Çatı gibi STK’ların da kasalarındaki paralar 6284’ten sonra artış göstermişse burada durup düşünmek gerekiyor. Bu kanun kime yarıyor, kime yaramıyor? Biz de bir STK’yız. Konsolosluklar ile Avrupa Birliği, Babalar ve Çocuklar Derneği’ne neden 5 kuruş dahi fon aktarmıyorken Mor Çatı’nın bağış tutarları milyonluk rakamlara ulaşıyor? Bizim amacımız aileleri bir arada tutmak, kadınları veya erkekleri kötülemek, aşağılamak değil çünkü” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 09:11
  1. AB fonları

YORUM YAZ

  • Ada-PaAda-Pa21 dk önce
    ben anlamıyorum hem ab ye rest çekiyoz hemde laf ediyoz? bence bzm ab de işimiz yok biz hem balknlara hemde ortadğyla bağlantısı olan bi ülkeyiz ne işimiz var zaten?
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