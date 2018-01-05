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AB'nin etekleri tutuştu: Avrupa dağılabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra Avrupa’nın dağılabileceğini belirterek birlik çağrısı yaptı.

05 Ocak 2018 Cuma 14:28
AB'nin etekleri tutuştu: Avrupa dağılabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra Avrupa’nın dağılabileceğini söyledi.

Daily Telegraph’a konuşan Macron, Brexit görüşmelerinin birinci aşamasındaki birleşik AB yaklaşımının müzakerelerin ikinci aşamasında da devam etmesi gerektiğini belirterek, Avrupalı liderleri “ortak çıkarlara” odaklanmaya devam etmeleri konusunda uyardı.

Macron, “Hepimizin kendi çıkarları olabilir. Zaten tutuklu ikileminin olayı bu. Herkes kendi çıkarı için kendi kendine pazarlığa girişebilir ve komşusundan daha iyi pazarlık edeceğini düşünebilir. Ama bunu yaparsak hem AB hem de her birimiz için sakıncalı bir durum yaratırız” dedi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 14:28
  1. Avrupa
  2. Avrupa Birliği
  3. Fransa
  4. İngiltere
  5. Emmanuel Macron
  • ali telliali telli57 dk önce
    Ah keşke ,aaaaah ah.
  • DenyoDenyo1 sa önce
    Hayalmi goruyorsun bebegim :-))
  • Ömer gencÖmer genc1 sa önce
    Hadi Bismillah...
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